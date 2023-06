„Row Zero gab es schon immer“: Thomas Stein verwundert über Vorwürfe gegen Till Lindemann

Von: Lisa Klugmayer

Thomas Stein kennt Till Lindemann persönlich und war deswegen über die Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann verwundert, wie er bei „Hart aber fair“ erzählt.

Berlin – Seit mehreren Wochen beschäftigt der Skandal rund um Till Lindemann (60) das ganze Land. Am Montagabend (19. Juni) diskutierte nun auch Louis Klamroth (33) mit seinen Gästen bei „Hart aber fair“ über den Rammstein-Frontmann – darunter Musikproduzent Thomas Stein. Er kennt Till Lindemann persönlich und verrät, dass ihn die Vorwürfe nicht überrascht, aber doch sehr verwundert haben.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Thomas Stein diskutiert bei „Hart aber fair“ über den Fall Rammstein

Die Vorwürfe gegenüber Rammstein-Frontsänger Till Lindemann (60) reißen nicht ab, inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. Mittlerweile hat die Band Stellung dazu genommen und distanziert sich von den schweren Vorwürfen. „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, so die Band in einem Instagram-Post.

Till Lindemann hat inzwischen seine Anwälte hinzugezogen. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von ‚Rammstein‘ mithilfe von K.-o.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, heißt es in der Pressemitteilung der Rechtsanwälte.

Das öffentliche Interesse an den Vorwürfen ist groß. Bei „Hart aber fair“ legt jetzt unter anderem Musikproduzent Thomas Stein seine Sicht der Dinge dar. Im Interview mit IPPEN.MEDIA hatte Thomas Stein ein paar Tage zuvor verraten, dass dieser Skandal das Rammstein-Aus bedeuten könnte.

„Nette Zeitgenossen“: Thomas Stein kennt Till Lindemann und war von den Vorwürfen verwundert

„Mich überrascht heute gar nichts mehr“, antwortet Thomas Stein auf die Frage, ob ihm die Vorwürfe gegen Till Lindemann überrascht hätten. Allerdings sei er verwundert gewesen, immerhin seien Rammstein und Lindemann abseits der Bühne doch „eigentlich ganz angenehme, gesprächsbereite, nette Zeitgenossen“, so der Musikproduzent. „Deswegen … ich bin verwundert“.

Thomas Stein kennt Till Lindemann persönlich und war deswegen über die Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann verwundert, wie er bei „Hart aber fair“ erzählt. (Fotomontage) © IMAGO/Gonzales Photo

Allerdings wisse er ja auch nicht, was passiert ist. „Denn alles, was wir hier hören, sind Mutmaßungen. Selbst die Dame, die bei dem Konzert war, meinte, dass es keinen Sex gab. Es ist alles schwer zuzuordnen“, so das Fazit von Thomas Stein. Die „Row Zero“ habe es „immer schon“ gegeben, erklärt er weiter: „Das gibt‘s bei Heino, das gibt‘s bei Roberto Blanco und das gibt‘s bei Rammstein.“ Dort stünden eben besonders passionierte Fans.

Doch, wie Thomas Stein Till Lindemann dann verteidigt, stößt bei den TV-Zuschauern auf Gegenwind. Der Musikproduzent meint, dass der Rammstein-Sänger ja eigentlich zu alt für das wäre, was ihm vorgeworfen wird. „Da muss er ins Museum, so eine Kraft kannst du eigentlich gar nicht aufbringen“, so Thomas Stein. Verwendete Quellen: ARD/Hart aber fair vom 19. Juni 2023