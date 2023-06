Lebensgefahr! Naddel auf Autobahn mit Andreas Ellermann nicht angeschnallt

Von: Volker Reinert

Nadja Abd el Farrag und ihr Freund, der Mulitmillionär Andreas Ellermann, gehen allem Anschein nach unter die Sänger. Doch auf dem Weg auf der Autobahn nach Bremen fällt auf: Naddel ist nicht angeschnallt.

Bremen - Für Nadja Abd el Farrag (58) soll es beruflich bergauf gehen. Ihr Unterstützer Andreas Ellermann (58) - der sich erst vor Kurzem von Patricia Blanco (52), der Tochter von Schlager-Star Roberto Blanco (86), getrennt hat - hilft Naddel in allen Lebenslagen. Nun hat Naddel offenbar direkt zwei neue Aufgaben bekommen: Ein gemeinsames Lied mit Ellermann aufzunehmen und einen Werbedeal soll sie erhalten haben. Das bestätigte Ellermann zumindest in seiner Instagram-Story.

Doch die Videos zeigen noch etwas anderes: Naddel auf der Rückbank eines Autos, noch leicht verschlafen und unangeschnallt. Ein ziemlich gefährliches Unterfangen auf der Autobahn.

Nadja Abd el Farrag: Neue Jobs, aber kein gutes Vorbild

Ellermann und Naddel unterhalten sich zunächst über die frühe Autofahrt. Der 58-Jährige, der auf dem Beifahrersitz und im Übrigen angeschnallt ist, spricht mit Naddel über die Fahrt nach Bremen. Es gibt nur „Stau, Stau, Stau“, so Naddel. Zudem regnet es während der Autofahrt. Eine gefährliche Situation, die Naddel offenbar nicht wahrnimmt.

Anschließend spricht Andreas Ellermann das Thema Werbevertrag an. Ellermann gibt der unangeschnallten Naddel auf dem Rücksitz noch keine konkrete Auskunft, um welches Produkt es sich bei dem Werbedeal handelt. Lediglich das Wort „Blubb“ und eine Anspielung auf Verona Pooth (55) als Hauptakteurin in dem Werbeclip gibt Ellermann preis. Nadja Abd el Farrag wirkt alles andere als begeistert - nicht ohne Grund. Direkt antwortet Ellermann: „Nee, Verona streichen wir, ne?“. Naddel entgegnet genervt: „Mach‘ doch was du willst.“

Nadja Abd el Farrag: Ihre Beziehung zu Dieter Bohlen Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 1965 in Hamburg einer Deutschen und eines Sudanesen geboren. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen (69) (von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001). Kennengelernt haben sich die beiden durch Dieter Bohlens Musikprojekt „Blue System“. Naddel war in der Band als Backgroundsängerin engagiert worden. Im Jahr 1996 - als Naddel und Dieter Bohlen kurzzeitig getrennt waren - lernte der „Modern Talking“-Sänger Verona Feldbusch (heute Verona Pooth) kennen, die er sogar heiratete. Nach einer vierwöchigen Ehe erfolgte die Trennung. Kurze Zeit später kam Bohlen wieder mit Nadja Abd el Farrag zusammen.

Verona Pooth ist - so wie Naddel - die Ex-Freundin von DSDS-Juror Dieter Bohlen. Verona Pooth war 1999 das Werbegesicht eines bekannten Rahmspinat-Herstellers. Die Werbung erlangte schnell Kultstatus, vor allem der Satz „Jetzt hat es Blubb gemacht“.

Kein gutes Vorbild: Naddel sitzt unangeschnallt auf der Auto-Rückbank auf dem Weg zu ihrem neuen Job. © Instagram: andreasellermann

Laut t-online.de werde Naddel allerdings nicht für die Marke werben. Der Firmensprecher erklärte, dass „an der Sache überhaupt nichts dran“ sei. Bleibt abzuwarten, für welches Unternehmen Naddel bald auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein wird. Erst vor Kurzem wirkte ein wirrer Auftritt von Naddel bei Sat.1. für Furore. Verwendete Quellen: Instagram/andreasellermann, t-online.de