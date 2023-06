Anita & Alexandra Hofmann feiern Solo-Premiere bei „Immer wieder sonntags“

Im vergangenen Jahr gab das Schlager-Schwestern-Duo Anita & Alexandra Hofmann bekannt, dass sie zukünftig eigene Wege gehen wollen - und zukünftig Solo-Karrieren im Schlager planen. Nun sind die Beiden am kommenden Wochenende bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast - was erwartet die Fans?

Rust – Erstmals treten Anita & Alexandra Hofmann nicht gemeinsam bei „Immer wieder sonntags“ auf. Beide Schwestern werden einen Solo-Auftritt geben. In den sozialen Netzwerken verrieten sie auch schon mehr dazu. „Endlich kann ich Euch zeigen, woran ich die letzten Monate gearbeitet habe“, freut sich Alexandra. Sie wird ihre erste Single „Mach‘s für dich“ präsentieren.

Erstmals Solo bei „Immer wieder sonntags“: Schlagerstar Anita Hofmann verrät mehr

Auch Anita ist voller Vorfreude. „Mein erster großer Fernseh-Auftritt mit meinem Solo-Projekt“, kündigt die Sängerin an und ergänzt: „Ich freu mich so sehr dabei zu sein. Alexandra und ich stellen jeweils unsere Solotitel vor und werden in einem Interview mit Stefan Mross über unsere neuen Wege sprechen.

Da besteht sicherlich genug Stoff für den Talk - nachdem die Schwestern nun Solo aktiv sind, fragen sich viele Fans, wie es weitergeht. 2024 soll es in jedem Fall keine gemeinsamen Auftritte von Anita & Alexandra Hofmann geben, 2023 musste das Duo noch einige verschobene Termine wahrnehmen.

Stefan Mross war nicht immer der Moderator von „Immer wieder sonntags“ „Immer wieder sonntags“ läuft seit 1995 erfolgreich am Sonntag bei der ARD. Stefan Mross führt seit 2005 durch die Schlagersendung.

Anita Hofmann geht ohne Alexandra auf Tour – dafür mit Stefan Mross

Ob Anita Hofmann und Stefan Mross dabei auch die Chance nutzen, direkt ihre gemeinsame Tour zu bewerben? Denn am 2. Dezember gehen sie gemeinsam mit Romy Kirsch und Tanja Lasch auf „Sternenzauber Weihnachtstour“. Acht Termine stehen an, der Vorverkauf läuft auch bereits.

Apropos „Immer wieder sonntags": In der neuesten Ausgabe von „Immer wieder sonntags" war Stefan Mross' neue Freundin Eva Luginger zu Gast. Allerdings nur im Publikum und nicht auf der Bühne.