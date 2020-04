Sport und BBQ: So verbringt Ann-Kathrin Götze mit Ehemann Mario die Coronavirus-Quarantäne in Dortmund

Ann-Kathrin Götze (r.) und ihr Ehemann Mario gewähren in einem Video einen Einblick in ihren Alltag in der Coronavirus-Zeit.

Dortmund - Die Quarantänezeit ist für Ann-Kathrin Götze (30) bestimmt nicht einfach - schließlich ist sie im siebten Monat schwanger. In einem Video auf YouTube zeigt die Influencerin, was sie in ihrem Alltag zu Hause macht, berichtet RUHR24.de*.

Ann-Kathrin Götze und BVB-Spieler Mario zeigen ihren Coronavirus-Alltag auf YouTube

Seit einigen Monaten lädt Ann-Kathrin Götze auf YouTube fleißig Videos hoch - unter anderem, wie sie ihren Ehemann Mario Götze (27) schminkt*. Aber auch Vlogs aus dem Alltag in Dortmund und ihre liebsten Hautpflegeprodukte lassen sich auf dem Kanal finden (alle Promi&TV-Artikel bei RUHR24*).

Doch das Coronavirus* macht auch vor der Influencerin und dem BVB-Fußballer nicht Halt. Daher gewährt die 30-Jährige in ihrem neuesten Video einen interessanten Einblick in den Alltag während dieser schwierigen Zeit.

Ann-Kathrin Götze zeigt Alltag während des Coronavirus: Sport und selbstgebackenes Brot

Ihren Tag beginnt die Influencerin mit einer Einheit Sport. Da ihr Personal Trainer nicht vorbeikommen kann, gibt dieser ihr per Videochat genaue Anweisungen.

In ihrem Alltag als Schwangere während der Coronavirus-Pandemie gibt es vor allem ein Thema: Essen. So macht sie sich zum Frühstück gerne einen Bananenshake mit Avocado und backt ein Bananenbrot.

Ann-Kathrin Götze und BVB-Spieler Mario zeigen Ultraschallbild von ihrem Kind

Kurz darauf gewährt Ann-Kathrin Götze einen besonders privaten Einblick. Das Ehepaar macht sich auf den Weg zum Ultraschall bei ihrem Frauenarzt.

"Das machen wir viel häufiger, als wir eigentlich sollten. Aber ich bin immer so aufgeregt", so die Influencerin. Auch ein kleines Foto zeigt sie ihren Zuschauern auf YouTube. Welches Geschlecht das Kleine hat, möchte sie allerdings noch nicht verraten.

Ann-Kathrin Götze und Ehemann Mario veranstalten während der Coronavirus-Krise Grillfest mit ihrer Familie

Am nächsten Tag lädt Ann-Kathrin zu sich nach Hause ein. Gemeinsam mit ihren beiden Brüdern und Ehemann Mario Götze, der zuletzt bei einer lustigen Challenge auf der Plattform TikTok mitmachte*, veranstaltet die 30-Jährige ein kleines Grillfest.

+ Das Model Ann-Kathrin Götze erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind mit BVB-Spieler Mario Götze. © Ian Wire/PA West

Mit leckerem Brot, selbstgemachten Salaten und Dips, genießt die Familie die gemeinsame Zeit bei sonnigen Temperaturen im Garten. Auch die kleinen Mopshunde scheinen den Auslauf zu genießen - sie tollen fröhlich im kleinen Garten herum.

Ann-Kathrin Götze zieht während des Quarantäne-Alltags ein Resümee

Eigentlich wollte sie auch das kleine Grillfest dokumentieren - das hat jedoch nicht geklappt, wie Ann-Kathrin Götze wollte. "Wie immer habe ich vergessen, das Barbecue zu filmen. Ich sage jedes Mal, dass ich das jetzt filmen werde und jedes Mal vergesse ich es wieder."

Zusammengefasst würde ihre Quarantäne zu Hause in Dortmund nur aus Kochen, Backen, Essen, Schlafen und Sport bestehen. Derzeit würde auch bei den Götzes nicht viel passieren, so die Influencerin. Doch der Tagesablauf wird schon in wenigen Wochen mächtig durcheinander gewirbelt werden, wenn ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt kommt. Aqua

