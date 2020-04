Ann-Kathrin Götze macht überraschende Aussage über Mario Götze: BVB-Star "total verrückt nach..."

Ann-Kathrin Götze (l.) gewährt auf YouTube einen Einblick in das Zuhause von Mario Götze und ihr.

Düsseldorf - Das sind mal private Einblicke von Ann-Kathrin Götze (29). Die Ehefrau von BVB-Spieler Mario Götze (27), der seinen Berater gewechselt hat, lud jetzt ihre Follower auf YouTube in ihre privaten vier Wände ein, berichtet RUHR24.de*.

Ann-Kathrin Götze und BVB-Fußballer Mario Götze wohnen in einem Haus in Dortmund

Ann-Kathrin Götze und ihr Mario Götze, die leidenschaftlich gerne Videos auf TikTok drehen*, wohnen bereits seit vielen Jahren in einem Haus im Dortmunder Süden. Auch wenn man auf Instagram und YouTube öfter mal einen kleinen Eindruck in ihr Zuhause bekommt, gab es nie eine richtige Haustour.

Das ändert sich jetzt, denn die 30-Jährige zeigte ihr Zuhause in voller Pracht. Allerdings nicht ihr Haus in Dortmund, sondern ihre Wohnung in Düsseldorf.

Ann-Kathrin Götze zeigt ihre Wohnung in Düsseldorf auf YouTube

Auf YouTube hat sich die Influencerin mit einem Möbel- und Dekoshop zusammen getan. Dieser hat ihre kleine Wohnung in der Landeshauptstadt umgestaltet.

Inwiefern Ann-Kathin Götze die Wohnung überhaupt nutzt, verrät sie nicht. Allerdings gibt sie an, mit wem sie dort am liebsten Zeit verbringt. (Alle Promi-Artikel auf RUHR24.de*)

Ann-Kathrin Götze verbringt ihre Abende gerne mit Ehemann Mario Götze oder ihrer Familie

"Ich freue mich immer, wenn Familie, Freunde oder mein Ehemann Mario zu Besuch sind. Aber ich mag auch gemütliche Abende alleine zu Hause mit Serien und Filmen schauen oder ein Buch lesen", so die Influencerin.

Dabei muss die Wohnung auch immer ordentlich aufgeräumt sein. Am Morgen danach würde sie besonders gerne lange ausschlafen um dann erstmal ausgiebig und gesund zu frühstücken.

Ann-Kathrin Götze steckt ihren Ehemann Mario Götze an: Er hat Freude an der Wohnungseinrichtung

Aber nicht nur die Spielerfrau hat ein Faible für die Wohneinrichtung. Ihr Ehemann Mario Götze hat ebenfalls Gefallen daran gefunden, das eigene Zuhause mit Wohnaccessoires aufzupeppen.

"Mario ist total verrückt nach Interior. Er schickt mir bei Instagram immer tausend Ideen - Wir sind jetzt seit neun Jahren zusammen und unser Geschmack hat sich echt verändert", so Ann-Kathrin.

Ann-Kathrin Götze möchte nicht jeden Trend mitmachen

Bevor sich das Model aber ein Teil für ihre Wohnung in Düsseldorf oder für ihr Haus in Dortmund kaufen würde, überlegt sie sich erst dreimal, ob sie das Stück wirklich gebrauchen kann. Sie möchte nicht unbedingt jeden Trend mitmachen, verrät sie. Die Entscheidung könnte ihr bei einem anderen Gegenstand allerdings leichter fallen. So zeigte Ann-Kathrin Götze auf YouTube ihre vielen teuren Designerhandtaschen.*

In dem Video auf YouTube plauderte Ann-Kathrin Götze aber nicht nur über ihre liebsten Einrichtungsideen, sondern gab auch noch weitere kleine private Details bekannt. So erklärte sie, was ihrer Meinung nach eine richtige Powerfrau ausmacht.

Ann-Kathrin Götze: So sieht für das Model eine echte Powerfrau aus

"Ich glaube Powerfrauen sind Frauen, die Familie, Job und Partner unter einem Hut kriegen können. Ich frage mich dann immer, ob sie dann überhaupt noch schlafen können", so die 30-Jährige. Bald wird sie sich aber als Powerfrau beweisen müssen - Ann-Kathrin und Mario Götze bekommen in wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind.

Sie versuche daher, ein Vorbild für andere zu sein und mit einem positiven Beispiel voranzugehen. Mal würde das allerdings mehr, mal aber auch eher weniger gelingen.

Ann-Kathrin Götze verbringt sehr viel Zeit mit Mode

Aber auch Mode spielt für das Model eine große Rolle in ihrem Leben. "Mode ist für mich eine Art sich auszudrücken, aber auch auf einer spielerischen Art und Weise. Klamotten sind verspielt", so Ann-Kathrin Götze.

+ Seit mehr als neun Jahren gehen Ann-Kathrin Götze und BVB-Fußballer Mario Götze gemeinsam durchs Leben. © Arne Dedert/dpa

Man könne sich daher mit Mode genug ausprobieren, ohne dass man zu viel von sich selbst verändert. Daher verbringe sie gerne und vor allem sehr viel Zeit mit Mode. Aqua

