Anna Ermakova und Mutter Angela stehlen bei „CHIO Aachen“ allen die Show

Von: Volker Reinert

Nach ihrem „Let‘s Dance“-Sieg vor einigen Wochen gönnte sich Anna Ermakova eine kleine Auszeit. Mit ihrer Mutter Angela Ermakova kehrte sie jetzt aber für ein Sport-Event aus London zurück nach Deutschland und glänzte auf dem roten Teppich.

Aachen – Die erste Jahreshälfte war für Anna Ermakova (23) vollgepackt mit Überraschungen. Nicht nur, dass sie an ihrem ersten TV-Format „Let‘s Dance“ mitmachte – und die RTL-Show klar gewann – auch auf Social Media wuchs ihr Bekanntheitsgrad enorm, sodass sie nicht mehr „nur“ als die Tochter von Boris Becker (55) gesehen wird. Durch ihre liebenswerte Art und ihr Können auf dem Tanzparkett überzeugte sie zahlreiche TV-Zuschauer. Jetzt war sie mit ihrer Mutter Angela (55) in Aachen zu Besuch.

Anna Ermakova in Aachen beim CHIO-Reitturnier

Auf Instagram kündigte Ermakova ihren Besuch beim CHIO-Reitturnier (kurz für: Concours Hippique International Officiell) an und erklärte auch, warum es in den letzten zwei Wochen so ruhig um sie in den sozialen Netzwerken geworden ist: „Hallo meine Lieben, ich freue mich so sehr wieder in Deutschland zu sein. Die letzten zwei Wochen habe ich eine kleine Social Media-Pause gemacht. Ich war in London und habe so eine gute Zeit gehabt mit meinen Freunden, ich hatte Entspannung und war in der Natur, aber dann hatte ich ein ‚exciting‘ (deutsch: aufregend) neues Projekt und jetzt bin ich hier in Aachen und ich freue mich auf die CHIO Media Events.“

Gemeinsam mit ihrer Mutter strahlte Anna Ermakova auf dem roten Teppich um die Wette. Aber noch ein weiteres Highlight wartete auf das britische Model, wie in ihrer Instagram-Story von Dienstag (27. Juni 2023) zu sehen war.

„Besenkammeraffäre“: Anna Ermakova ist total frustriert über die Geschichte ihrer Zeugung Anna Ermakova äußert sich selbst nur sehr selten über die „Besenkammeraffäre.“ „Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen. [...] Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um davon wegzukommen“, verriet sie jedoch jüngst in einem Interview. (Quelle: rtl.de)

Anna Ermakova trifft auch Prinzessin Anne

Die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) war der Ehrengast bei CHIO-Turnierauftakt. Kein Wunder: So gilt Prinzessin Anne (72) als die Pferdenärrin der britischen Royals. Darüber hinaus ist das Vereinigte Königreich in diesem Jahr das offizielle Partnerland des CHIO 2023.

Anna Ermakova und ihre Mutter Angela waren am 27. Juni 2023 beim CHIO-Reitturnier in Aachen. © Instagram/annaermakova1

Gemeinsam mit Ex-GNTM-Gewinnerin 2016 Kim Hnizdo (27) posierte die in London geborene Ermakova am Rande des roten Teppichs, auf dem Prinzessin Anne mit Blumen empfangen wurde. Ermakova brachte nur ein „Oh mein Gott“ vor Freude heraus. Ein kurzer Clip auf Instagram zeigt außerdem, dass Ermakova dem britischen Royal kurz vorgestellt wurde: „And she is the daughter of Boris Becker“. Anna Ermakova brachte nur ein kurzes „Hi“ heraus, während Prinzessin Anne ihr lieb zunickte. Privat sah es für Ermakova in der letzten Zeit allerdings nicht so rosig aus, so verkündete sie die Trennung ihres langjährigen Partners Tony. Verwendete Quellen: instagram/annaermakova1