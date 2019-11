Pikantes Grabsch-Bild von Annemarie Carpendale auf Instagram erhitzt die Gemüter

Annemarie Carpendale und Ehemann Wayne Carpendale zeigen sich auf den GQ-Awards in Berlin. Die Fotos des Abends halten manche für unanständig.

„taff“- und „red!“-Moderatorin Annemarie Carpendale verzückt - und schockiert - ihre Fans immer wieder mit ihren Fotos

Dieses Mal ist es ihr Ehemann Wayne Carpendale, der ein pikantes Bild auf Instagram veröffentlicht

Das Grabsch-Bild löst gemischte Reaktionen aus

Update vom 9. November 2019: Bei den GQ-Awards 2019 in der Komischen Oper Berlin waren auch taff-Moderatorin Annemarie Carpendale (42) und ihr Ehemann Wayne Carpendale (42) zu Gast. Sie machten auf Instagram fleißig Werbung für Joop, den Fashion-Partner der „Men of the Year“-Awards. Beide posteten Bilder vom roten Teppich auf Instagram, auf beiden Bildern ist das paar zu sehen - doch eines ist erheblich pikanter als das andere.

Annemarie Carpendale postet im Gegensatz zu ihrem Mann ein „braves“ Bild: Beide lächeln freundlich in die Kamera. Dazu schreibt sie auf Instagram als Widmung für ihren Liebsten, : „Mein Mann für ... alles“.

Wayne Carpendale postet pikantes Grabsch-Bild mit Annemarie auf Instagram

Weitausunanständiger ist das Bild, das Wayne Carpendale ausgewählt hat. Statt einem dagegen geradezu langweilig anmutendem Pärchen-Bild, postet er ein Foto, auf dem er seine Frau begrabscht: Beide Hände hat er auf ihre Oberweite gelegt und post für die Kamera, während Annemarie gespielt genervt schaut. „Gentleman bewacht sein wichtigstes Gut“, schreibt er augenzwinkernd zu dem Foto. Wie erwartet löst das Foto gemischte Reaktionen aus. „Der natürliche Büstenhalter“, lautet ein Kommentar, ansonsten gibt es etliche Lach-Smileys unter dem Foto. Doch manche finden das Foto eher unpassend: „Nicht lustig und sollte privat bleiben“, schreibt beispielsweise ein User. Wie Annemarie Carpendale das wohl sieht?

Auch der Komiker Hape Kerkeling war bei den diesjährigen„Men of the year“-Awards in Berlin, er erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie „Entertainment“ - war aber gedanklich stark beim Rennen um den SPD-Vorsitz.

Annemarie Carpendale auf Urlaubsfoto - Blick vieler Fans wandert nach unten

Update vom 20. Mai 2019: „Taff“-Moderatorin Annemarie Carpendale (41) hat keine Scheu, ihren Körper zu zeigen. Immer wieder postet die 41-Jährige Urlaubsschnappschüsse, die ihre Fans begeistern. Gerne lässt Annemarie Carpendale tief blicken und posiert mit ihrem Traumkörper vor der Kamera.

Aktuell gönnt sich die Moderatorin und junge Mama eine kleine Auszeit auf Mallorca, wie auf ihrem Insta-Account namens „annie_carpendale“ zu erfahren ist. Für ihre Fans hat Annemarie Carpendale ein heißes Strandfoto gepostet. Zwar ist die Aufnahme nur von hinten, dafür besonders knackig. Followern fällt das natürlich sofort auf. Es gibt viel Applaus. „Hallöchen Popöchen“, schreibt ein User gleich ganz direkt.

Andere dagegen schwärmen allerdings für ein ganz anderes - unverhülltes - Körperteil der Moderatorin.

Statt den Hintern oder die langen Beine zu bewundern, geht der Blick noch viel tiefer - nämlich bis zu ihren Füßen. „Pracht Füße“, „süße Füße“ und „viel zu seltener Anblick, diese schönen Sohlen“ ist in den Kommentaren zu lesen. Ein Fan macht Annemarie Carpendale - deren Mann Wayne sich unlängst auch komplett hüllenlos zeigte - sogar ein ziemlich zweideutiges Angebot: „Deine wunderschönen Füße würde ich gern mal massieren.“

Annemarie Carpendale irritiert mit Foto - leckt sie etwa eine Wand ab?

Update vom 3. März 2019: Mit einem neuen Foto auf Instagram sorgte Annemarie Carpendale ausnahmsweise mal fast für mehr Verwunderung als Komplimente. Während ihres Urlaubs in den USA postete die 41-Jährige ein Foto, das sie vor einer pinkfarbenen Hauswand zeigt. Doch anstatt in die Kamera zu lächeln oder anderweitig zu posieren, scheint sie die Wand abzulecken! Ob ihre Zunge die pinke Wand dabei tatsächlich berührt oder das Bild nur so wirkt, ist nicht ganz klar.

Fest steht: Viele Fans waren verwundert über den Anblick. „Wieso leckst du die Wand ab? Trotzdem schöne Bilder“, kommentierte ein Fan. Ein anderer wiederum verwandelte die Frage gleichzeitig in ein Kompliment: „Warum leckst du die Wand ab? Ist sie denn genauso süß wie du?“

Wer genauer hinsieht, bekommt aber auch gleich eine Erklärung für die seltsame Pose geliefert. Unter ihr Bild schrieb Annemarie Carpendale unter anderem den Hashtag #wannapiece und daneben ein Emoji, das ein Eis darstellt. Die Wand hat sie also an Eis erinnert, auf das sie in dem Moment Lust hatte! Auf das etwas verrückte Foto folgt bei ihrem Post dann auch noch ein anderes Bild, auf dem sie lächelnd vor der Wand steht - die Zunge dieses Mal drinnen.

Annemarie Carpendale zeigt sich freizügig auf Instagram: „Schöner Poppes“

U pdate vom 17. Januar 2019: Nicht einmal ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes zeigt Annemarie Carpendale (41) ihre Kehrseite leicht bekleidet auf Instagram. Und ihr Knack-Po kann sich sehen lassen. Davon konnten sich Fans in ihrem letzten Instagram-Bild überzeugen, das die Moderatorin in einem äußerst knappen grünen Bikinihöschen zeigt.

Ihren Urlaub verbringt die Schönheit derzeit auf den Turks- und Caicoinseln in der Karibik, bevor es danach wieder für die ProSieben-Formate „taff“ und „red!“ ins Studio geht. Bis dahin entspannt sie gemeinsam mit ihrer Familie am Strand und macht im Bikini eine gute Figur - finden zumindest die meisten ihrer Fans.

Annemarie Carpendales Bikinifoto kommt bei den meisten Fans gut an

„Schöner Poppes“ lautet der Kommentar eines Instagram-Users. „Tolles Foto, sexy Figur“, schreibt ein anderer Nutzer. Aber es gibt auch kritische Stimmen: „Ich finde, dass man sich so als Promi nicht zur Schau stellen muss. Ne normale Bikinihose hätte es auch getan“, schreibt eine Nutzerin. Ob da der Neid spricht?

Ein anderer Instagram-User hat anscheinend besonders hohe Ansprüche: „Ein bisschen mehr Sport am Popo würde dir gut tun... sieht flach aus“, lautet sein Kommentar. Der 41-Jährigen geht dieses negative Feedback aber vermutlich am Poppes vorbei. Sie genießt lieber den Urlaub mit ihrer kleinen Familie.

Bleibt nun nur noch die Frage, welcher der beiden Carpendales in dem knappen grünen Bikini wohl die bessere Figur macht - Annemarie oder ihr Mann Wayne?

Dieser Post bringt ihre Fans in Rage

München - Mitte Mai sind Wayne (41) und Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Eltern geworden. Die „taff“-Moderatorin und der Schauspieler haben einen Jungen bekommen und versorgen ihre Fans nach wie vor in den sozialen Medien mit Einblicken aus ihrem Leben. Schon während der Schwangerschaft postete Annemarie Carpendale fleißig Bilder von ihrem Babybauch und kurz nach der Geburt gab es das erste Foto vom neuen Leben als Familie zu dritt.

Der neueste Post auf Instagram sorgt aber bei den Fans des Promipaares für hitzige Diskussionen. Es geht um ein Foto auf dem neben zwei sommerlichen Cocktails mit Erdbeeren und Minze auch ein Milchfläschchen zu sehen ist. An diesem Bild ist die altbekannte Debatte über „Stillen oder nicht Stillen“ entbrannt.

Dabei ist weder zu erkennen, ob die Getränke alkoholfrei sind, noch, ob es sich bei dem Milchfläschchen um abgepumpte Muttermilch oder um gekaufte Flaschennahrung handelt. Carpendale hat zu ihrem Foto lediglich „Sundays“, übersetzt „Sonntage“, geschrieben und verschiedene Hashtags wie #milchbar, #enjoyinglife oder #familynight hinzugefügt. Dennoch hat der Post inzwischen für mehr als 400 Kommentare (Stand: 29. Mai, 10.00 Uhr) gesorgt. Denn während die eine Seite ihrer Anhänger, es genau richtig findet, dass die frischgebackene Mutter ihr Leben genießt, kritisieren andere, dass sie - so deren Vermutung - schon kurz nach der Geburt wieder Alkohol trinke oder, dass das Kind nicht gestillt werde.

Das sagen Annemarie Carpendales Kritiker

„Gleich wieder Alkohol rein oje das arme Kind“, so etwa ein Kommentar. Dass es sich Annemarie Carpendale zu leicht macht, findet diese Userin:„...Viele Mütter machen es sich in meinen Augen zu einfach. Gläschen auf und warm gemacht. Meine Brustwarzen waren wund und eingerissen. Ich hatte teilweise Tränen in den Augen weil ich beim Anlegen Schmerzen hatte, doch diese Zeit ging vorbei und WIR BEIDE haben die Stillzeit sehr genossen“. Andere finden, dass ein Baby eben auch Verzicht erfordere: „Das Kind kann es aber leider nicht selber entscheiden und die Natur gibt der Mutter nicht umsonst die Milch! Da muss man eben erstmal auf ein paar Freiheiten verzichten. Man hat ja ein Baby bekommen und nicht ein neues Auto gekauft. Sorry, aber so ist es nunmal. Nicht für sich selber, sondern für das Wohl des Kindes muss man entscheiden!“

So verteidigen sie ihre Fans

Die 40-Jährige wird aber auch von zahlreichen Followern verteidigt: „Es ist vollkommen ok, wenn eine Frau nicht stillt und ein Gläschen Alkohol nach der Geburt trinkt. Eine gute Mutter erkennt man an der absoluten Verlässlichkeit und Liebe mit der sie ihr Leben lang für ihr Kind da ist und nicht an einer pseudo Aufopferung im ersten halben Jahr“, so ein Kommentar.

Andere wünschen sich mehr Toleranz, insbesondere bei einer derart privaten Angelegenheit. „Finde das ist eine ziemlich private Angelegenheit und so was muss sie doch nicht im Netz irgendeinem Hinz und Kunz erzählen. Es gibt so viele Gründe, warum eine Frau nicht stillen kann oder will!!!“, schreibt eine Userin.

Wieder andere halten angesichts der Tatsache, dass niemand weiß, ob Carpendale stillt oder nicht, die Diskussion an sich überflüssig. „Vl hat sie auch abgepumpt? Nicht gleich immer so negativ sein“, gibt eine Userin zu bedenken. Ähnlich sieht es auch diese Anhängerin: „Sicher dass es Sekt ist? Sicher, dass es keine Muttermilch ist? Dabei gewesen? Was man aus einem Bild interpretieren kann... Und sonst soll es doch jeder machen wie er will...“.

Die Follwer liefern sich einen regelrechten Schlagabtausch. Zu emotional scheint das Thema „Stillen“, um einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Rubriklistenbild: © dpa / Tobias Hase