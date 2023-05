Anzeichen für Comeback von Klubbb3 mit Florian Silbereisen: Jan Smit befeuert Gerüchte

Leidenschaft für Musik, Rhythmus und eine Portion Talent: Im Jahr 2015 gründete sich die Band Klubbb3 – darin waren Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff.

München – Ein Belgier, ein Niederländer und ein Deutscher gründeten eigentlich mehr aus Spaß eine gemeinsame Band. Klubbb3 gab es seit 2015, darin die Musiker und Freunde, Christoff de Bolle, Jan Smit und Florian Silbereisen. Im Januar 2016 kam dann das erste Album „Vorsicht unzensiert!“ auf den Markt.

Erfolge der internationalen Band Klubbb3

Das erste Album „Vorsicht unzensiert!“ erreichte in Deutschland Platz vier, in den Niederlanden Platz 33 und in Belgien Platz sechs. Ein Jahr später veröffentlichte die Band das zweite Album „Jetzt geht‘s richtig los!“ und allem Anschein nach, bereitete die Zusammenarbeit den Musikern große Freude. Denn 2018 kam bereits das dritte und vorerst letzte gemeinsame Album „Wir werden immer mehr“ auf den Markt.

Klubbb3 kommt vor allem in Österreich gut an, alle CDs werden mit Gold ausgezeichnet. Ein Grund für den Erfolg sei, dass das Projekt ohne Druck gestartet wurde: „Wir haben gesagt: ‚Nicht gut, auch gut‘, das ist unser Motto. Wenn irgendwas nicht klappt, ist egal, Hauptsache wir haben Spaß“, sagte Florian Silbereisen (41) in der NDR Talkshow.

Ende 2019 wurde es still um Klubbb3

Bis Ende November 2019 nahmen Klubbb3 ihre Fans noch auf ihrem Instagram-Kanal mit. Mit einem Post zu Weihnachten 2019 ‚verabschiedete‘ sich die Band virtuell mit dem Wunsch zur „Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge“. Anfang 2022 teilte das Management der Band auf Anfrage von schlager.de mit: „Auf absehbarer Zeit ist kein Comeback von Klubbb3 geplant.“

Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle sind Klubbb3. Smit heißt die Gerüchte zu einem Comeback an. © Vistapress/ANP/Imago

Jan Smit soll allerdings gegenüber seinen Bandkollegen damals gesagt haben, „dass sich Klubbb3 noch mindestens ein Jahr im Kühlschrank halte“. Jetzt wird bekannt: Jan Smit wird nach zehn Jahren nicht mehr beim niederländischen Vorentscheid des ESC dabei sein. Diese Entscheidung soll intern schon im November 2022 gefallen sein.

Damit fällt auf jeden Fall eine Aufgabe weg und eventuell findet sich ja die Zeit für ein Comeback von Klubbb3. Wer Klubbb3 schon früher wiedersehen will: Videoclips soll es im Juni in der MDR-Show „Die verrückten Schlagershow-Highlights“ geben. Das berichten Medieninsider, auf die sich schlager.de beruft. Verwendete Quellen: schlager.de, tz.de, bunte.de