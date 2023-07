ARD demütigt gesamte Konkurrenz: Klarer Sieger auch bei junger Zielgruppe zur Primetime

Am Donnerstagabend sendete die ARD den „Bozen-Krimi“ zur Primetime. Trotz Wiederholung sahnte die Krimi-Reihe mit Abstand die besten Quoten ein. Eine andere Sendung siegte beim jüngeren Publikum.

Köln – Das Fernsehpublikum hatte am Donnerstagabend (14. Juli) die Qual der Wahl beim bunt gemixten TV-Programm zur Primetime. Zwischen Krimiserie, Comedyprogramm, Reportagen, einer Dating-Reality-Show und Filmen konnten sich die Zuschauer entscheiden. Die ARD punktete auf ganzer Linie mit ihrem „Bozen-Krimi“. Überraschend: Trotz einer Wiederholung der Krimi-Reihe siegte der Sender haushoch im Quotenduell.

ARD gewinnt das Duell um die Quote zur Primetime

Die 14. Folge des „Bozen-Krimi“ mit dem Namen „Verspieltes Glück“ handelte von einem sehr verzwickten Mordfall. Die Leiterin der Kriminalpolizei „Capo“ Sonja Schwarz (gespielt von Chiara Schoras, 47) ermittelte an der Seite ihres Kollegen Jonas Kerchbaumer (gespielt von Gabriel Raab, 41) in einem Mordfall um angebliche Spielschulden. Nach einem Streit zwischen Vitus Höllrigl (Claus Peter Seifert, 65) und Hotelbesitzer Helmut Staffler (gespielt von Miguel Herz-Kestranek, 75) auf einer Rennbahn wird erstgenannter später ermordet in seiner Werkstatt gefunden. Dann ermittelt die Polizei auch noch in Mafiamilieu …

Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren kam die Wiederholung des Krimis sehr gut an. 4,62 Millionen Zuschauer lockte die Serie vor die Bildschirme. Das entspricht einem Marktanteil von 21,3 Prozent. Damit sicherte sich die ARD mit großem Abstand Platz eins der Quoten. Weit abgeschlagen folgten die Reportage-Sendungen von RTL („Ralf, die Hebamme“) und Sat.1 („Der Sat.1 Fastfood-Check“). Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren schafften es beide Formate nicht unter die Top 25. Das ZDF landete mit seiner Comedy-Serie „Mein Freund, das Ekel“, die mit zwei Episoden an den Start ging, auf Rang sechs (2,57 Millionen) und Rang elf (2,31 Millionen).

Pro7 gewinnt bei der jüngeren Zielgruppe

Ein anderes Bild zeigt sich beim Blick auf die Quoten in der Zielgruppe 14- bis 49 Jahre. Auf dem zweiten Rang konnte sich das ProSieben-Reality-TV-Format „Beauty & The Nerd“ platzieren. Mit 0,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,6 Prozent musste sich die Show nur der „Tagesschau“ geschlagen geben. Mit lediglich 0,1 Millionen Zuschauern mehr landete die ARD-Nachrichtensendung auf Platz eins.

Interessanterweise schlugen sich die RTL- und Sat.1.-Reportagen in der jüngeren Zielgruppe besser als der „Bozen-Krimi“. Die RTL-Reportage „Ralf, die Hebamme“ erreichte 0,43 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen und erlangte einen Marktanteil von 9,9 Prozent auf Platz fünf. Sat.1 schaffte mit dem „Fastfood Check“ Platz acht in der Zielgruppe mit 0,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,0 Prozent.

Die Wiederholung des „Bozen-Krimi" sahen 0,32 Millionen Menschen mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent. Knapp die Top Ten verpasst, landete der Krimi auf Rang elf. Am Mittwoch (12. Juli) sah das Quotenduell ganz anders aus, nämlich zugunsten des ZDF. Die True-Crime-Reihe „XY gelöst" holte sich den Primetime-Sieg und verwies die Wiederholung des ARD-Films „Der König von Köln" auf einen der hinteren Plätze.