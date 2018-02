Kritik zum "Tatort" aus Dortmund: Ein Psychopath treibt seine Spielchen

Obwohl der Dortmunder "Tatort" erst mit Markus Graf in Fahrt kommt, ist der Krimi insgesamt spannend, findet unsere Autorin.

Eiskalt und unberechenbar gibt sich Schauspieler Florian Bartholomäi in seiner Rolle als Mörder Markus Graf. Die durchtriebenen Spielchen, mit denen er Kommissar Faber (Jörg Hartmann) quälte, lassen auch den TV-Zuschauer nicht kalt. Unvergessen bleibt wohl die Szene, in der Graf dem Ermittler mit einem süffisanten Lächeln das Porträt seiner halb entkleideten Tochter präsentierte. So viel Emotionslosigkeit schockt auch vor dem Bildschirm. Besonders gelungen: Psychopath Graf täuschte bis zum Schluss Ermittler als auch Zuschauer.

Und Faber selbst? Der wirkte äußerlich ruhig und gelassen. Doch schnell wurde klar: Das Verhalten war nicht echt. Seine Blicke und die Streitigkeiten mit seinen Kollegen verraten auch dem Zuschauer, dass er innerlich von Wut und Rache zerfressen ist. Ihm machte die Konfrontation mit Graf zu schaffen.

Auch wenn der Krimi erst mit den Spielchen von Graf Fahrt aufnimmt, ist der „Tatort: Tollwut“ gelungen. Denn was während der gesamten 90 Minuten bleibt, ist die düstere und einschüchternde Stimmung. Diese entsteht, weil die Folge fast ausschließlich im Gefängnis spielt. Szenen, die die aggressiven Häftlinge und kläffende Hunde zeigen, lassendie Spannung stetig steigen.