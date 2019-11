Auftritt wegen „großer Schmerzen“ abgesagt: Ernsthafte Sorgen um Ariana Grande

Ernsthafte Sorgen um Megastar Ariana Grande. Die Popsängerin ist schwer erkrankt und leidet im Moment unter „großen Schmerzen“, wie sie auf Instagram mitteilte.

Los Angeles - Nicht nur in den Vereinigten Staaten zählt Ariana Grande (26) zu den absoluten Megastars. Auf Instagram hat die Sängerin und Schauspielerin satte 167 Millionen Follower und steht damit im Ranking der beliebtesten Accounts auf Platz drei hinter Instagram selbst und Fußball-Star Cristiano Ronaldo.

Ariana Grande seit London-Auftritt krank

Seit Monaten ist Ariana Grande auf ihrer „Sweetener“-Welt-Tournee. Doch die Fans müssen sich gerade ernsthafte Sorgen um ihr Idol machen. Die Sängerin ist schwer erkrankt. Auf Instagram zeigte sich die Sängerin mit einem Inhaliergerät und meldete sich mit einer besorgniserregenden Botschaft zu Wort. „Hi, meine Lieben. Ich bin noch immer sehr krank. Ich bin seit der letzten Show in London krank. Ich weiß nicht wie, aber mein Hals und mein Kopf tun mir schrecklich weh“, teilte die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story mit.

„Meine Stimme klingt okay, aber ich habe starke Schmerzen und ich kann während der Show kaum atmen“, so Ariana Grande weiter. In London stand die Sängerin Mitte Oktober auf der Bühne. Ihr schlechter Gesundheitszustand hält demnach schon mehr als einen Monat an.

Ariana Grande „schwer krank“ - Auftritt abgesagt

Nun musste der Weltstar wegen seiner Erkrankung einen ersten Auftritt absagen. Es tue ihr so leid, aber sie müsse auf das für den Abend geplante Konzert in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky verzichten, sagte die Popsängerin am Sonntag (Ortszeit) in einer Videobotschaft auf Instagram. Sie habe sich am Morgen äußerst schlecht gefühlt und könne kaum schlucken.

Was steckt hinter Ariana Grandes Krankheit?

Am Montag zeigte Grande in ihrer Instagram-Story ein Bild von einem Tropf und Infusionen,ähnlich wie Lena Meyer-Landrut vor wenigen Wochen. „Vitamine“ schrieb sie zu dem Foto. Was genau hinter der Erkrankung steckt, ist derzeit offenbar nicht klar. „Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Körper los ist, ich muss das herausfinden“, schrieb sie auf Instagram. Berichten zufolge soll die Sängerin bereits seit längerer Zeit unter starkem Husten leiden und kürzlich eine Nasennebenhöhlenentzündung nicht ganz auskuriert haben.

Ariana Grande klagt auf Instagram über starke Schmerzen und muss derzeit Infusionen bekommen.

Barbra Streisand meldet sich mit Ratschlägen bei Ariana Grande

Auch die Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand meldete sich in einem Tweet mit Ratschlägen zu Wort: Die Oscar-Preisträgerin empfahl Vitamin C, Honig und Hühnersuppe. Ihr Kopf sei am zerbersten, aber sie freue sich sehr, die Genesungswünsche zu lesen, bedankte sich Grande.

Im vergangenen Jahr sorgte die Sängerin mit einem pikanten Foto für Spekulationen. Über ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds waren Ariana Grandes Fans alles andere als begeistert.

