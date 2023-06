Armin Roßmeier zurück im Fernsehgarten: Laute Zwischenrufe von Fernsehgarten-Zuschauern

Teilen

Der beliebte TV-Koch Armin Roßmeier lässt sich immer seltener im ZDF-„Fernsehgarten“ blicken. Am Sonntag hatte er nun seinen ersten Auftritt der Saison 2023 - und das Publikum wollte ihn fast nicht gehen lassen.

Mainz – Seit Ende April begrüßt Andrea Kiewel (57) jeden Sonntag wieder prominente Gäste und Schlagerfans auf der Bühne des „ZDF-Fernsehgartens“ in Mainz. In der gestrigen, fünften Ausgabe der Saison 2023 hatte ein ganz besonderer Gast seinen ersten Auftritt des Jahres: TV-Koch Armin Roßmeier, der seit vielen Jahren fester Teil der Sendung ist. Das Publikum feierte sein Comeback ausgiebig und wollte den 74-Jährigen kaum gehen lassen.

„Fernsehgarten“-Fans bejubeln Armin Roßmeier

Im Netz feierten die Fans seine Rückkehr mit Kommentaren wie „Armin geht‘s gut, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung“ oder „Endlich ist Armin wieder da“.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Aber auch vor Ort konnten das Publikum seine Freude über die Rückkehr Roßmeiers nicht verstecken: Als Moderatorin „Kiwi“ nach seinem Auftritt zum nächsten Gast übergehen und sich von dem TV-Koch verabschieden wollte, grölte das Publikum geradezu nach dem Urgestein. „Armin, Armin, Armin“, war aus den Zuschauerrängen immer wieder zu hören. Schließlich stieg sogar die Moderatorin selbst ein.

Auftritte von Armin Roßmeier werden weniger

Armin Roßmeier gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Gesichtern des „Fernsehgartens“. In der ZDF-Sendung gibt der 74-Jährige Rezepttipps und weiteres Wissenswertes preis. So teilte er in der neuesten Ausgabe etwa seine Tipps für die perfekte Ernährung im Sommer mit den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Der beliebte TV-Koch Armin Roßmeier lässt sich immer seltener im ZDF-„Fernsehgarten“ blicken. Am Sonntag hatte er nun seinen ersten Auftritt der Saison 2023 - und das Publikum wollte ihn fast nicht gehen lassen. © ZDF

Doch schon seit einiger Zeit werden die Auftritte des beliebten TV-Kochs immer seltener. 2022 war er nur in sechs von 19 Ausgaben zu sehen, 2021 war er in neun Sendungen dabei. Immer öfter treten auch andere Köche in der Sendung auf. Woran liegt das wohl? Seine Managerin bestätigte „t-online“, dass Roßmeier etwas kürzertreten wolle, da er noch weitere Verpflichtungen habe.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Das sollte im TV so bestimmt nicht gezeigt werden: Ein Mitarbeiter im ZDF-Fernsehgarten schob die Zuschauer einfach aus dem Weg. Verwendete Quellen: ZDF, t-online.de