Auf Mallorca: RTL-Star rettet Mann vor dem Ertrinken

Glück im Unglück hatte wohl ein 40-jähriger Spanier. Er drohte an der Küste vor Mallorca zu ertrinken, doch der RTL-Star Esther Schweins konnte ihn retten.

Palma de Mallorca - Für einen 40-jährigen Spanier schien jede Hilfe zu spät. Sontagnachmittag wollte er ins Meer gehen, stürzte jedoch immer wieder. Schlussendlich trieb er mit dem Kopf unter Wasser. Doch Esther Schweins beobachtete den Vorfall und eilte dem Mann sofort zur Hilfe. Davon berichtet bild.de.

Esther Schweins: RTL-Star rettet Mann vor dem Ertrinken

Der Notruf ging laut der Zeitung gegen 14.30 Uhr in der Zentrale auf Mallorca ein. Im Ort Palmanova soll ein angetrunkener Spanier versucht haben, ins Meer zu gehen. Nachdem er mehrmals stürzte, sei ihm jemand zur Hilfe gekommen - und habe ihm so vor dem Ertrinken gerettet.

Video: Esther Schweins rettet Mann vor dem Ertrinken

Die Lebensretterin war offenbar Esther Schweins, bekannt aus „RTL Samstag Nacht“. Die Schauspielerin lebt seit 2008 auf Mallorca und befand sich wohl in der Nähe des Unglücks. Wie die Bild berichtet, befand sie sich noch immer bei dem 40-Jährigen, als Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Gemeinsam mit den spanischen Behörden habe sie den Ertrinkenden schließlich aus dem Wasser gezogen. Noch am Strand habe die mehrminütige Wiederbelebung stattgefunden. Der Mann wurde anschließend mit kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma eingeliefert, so das Blatt weiter. Er befinde sich demnach noch immer in der Klinik.

Esther Schweins rettet Leben - RTL-Star offenbar unter Schock

Die Schauspielerin bestätigte gegenüber der Bild zwar den Vorfall, war jedoch nicht für eine Stellungnahme bereit. Ihre Bekannten hätten jedoch gemeint, dass die 48-Jährige noch unter Schock stehe.

Esther Schweins selbst postete währenddessen einen nachdenklichen Beitrag auf Instagram. „Reagiere auf den Moment, reagiere auf alles, das um dich herum passiert. Am Leben zu sein bedeutet, bewusst zu sein. Bewusst zu sein, bedeutet, Verantwortung zu tragen“, schreibt der RTL-Star unter seinen Post.

Lesen Sie auch: RTL-Comedy-Format und Serie aus den 90er Jahren feiern Comeback

mef