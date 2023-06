Sie vermisst das Putzen und Kochen: Helene Fischer ist richtiges „Hausmütterchen“ geworden

Von: Lukas Einkammerer

Bis diesen Herbst steht Helene Fischer noch mit ihrer „Rausch“-Tour auf der Bühne. Auf eines freut sie sich danach aber schon: den Alltag zu Hause.

Ammersee – Das Leben auf Tour mag zwar aufregend und abwechslungsreich klingen, kann aber auch hektisch und wenig komfortabel sein. Intensive Proben, Auftritte vor einem kreischenden Publikum und anschließend lange Fahrten im Tourbus: nach dem Ende einer Konzertreihe gönnen sich viele Musiker sicher erst einmal eine Pause – so auch Helene Fischer (38), wie die Schlagerqueen nun verraten hat.

„Profane Dinge wie Brutzeln oder Hausarbeit“: Helene Fischer spricht über Leben abseits der Bühne

Seit Ende April schon zieht Helene Fischer mit ihrer „Rausch“-Tour durchs ganze Land und bringt die Lieder ihres gleichnamigen Albums in einem vom Cirque du Soleil inszenierten Programm auf die Bühne. 70 Konzerte spielt die Chartstürmerin insgesamt und hat dabei eine Kohorte an Tänzern, Background-Sängern und Crewmitgliedern im Schlepptau. Nach ihrem Auftritt in der ZAG Arena in Hannover am 18. Juni steht eine Sommerpause an, weiter geht das Live-Spektakel am 25. August in der Kölner Lanxess Arena.

Fast den ganzen Sommer lang endlich wieder Zeit für sich und ihre Familie zu haben – für Helene Fischer Grund zur Freude. Denn auch wenn sie mit ihrer Musik Millionen begeistert und die größten Eventlocations füllt, scheint sie Gefallen an einem ruhigeren Leben gefunden zu haben. „Ich bin ein richtiges Hausmütterchen geworden“, zitiert schlager.de die „Null auf 100“-Interpretin, „Ach, ich liebe es, so profane Dinge zu tun wie zu brutzeln oder dann mal irgendwie Hausarbeit zu machen. Ich finde das so entspannend und schön.“

Begeisterte Fans und Einnahmen in Millionenhöhe: Helene Fischers „Rausch“-Tour ist ein voller Erfolg

Helene Fischers „Rausch“-Tour ist ein Live-Event der Superlative, auch wenn dabei nicht immer alles glattläuft. So verwechselte Deutschlands amtierende Schlagerkönigin bei einem Konzert in Oberhausen die Stadt und versengte sich bei einem anderen Auftritt beinahe an einem glühend heißen Scheinwerfer ihr Hinterteil. Trotz dieser kleinen Pannen macht sie ihren treuen Fans mit jeder Performance eine große Freude – und sich selbst auch. Denn wie Express kürzlich berichtete, könnte Helene Fischer mit jedem Abend der „Rausch“-Tour um die 225.000 Euro verdienen.

Mit ihrer „Rausch“-Tour hat sich Helene Fischer einiges vorgenommen. Verständlich, dass sie nach den 70 Konzerten bestimmt erstmal den Fuß vom Gas nehmen will. © dpa/Marcus Brandt (Fotomontage)

Tosender Beifall und jeden Abend tausende von euphorischen Fans, die sie anhimmeln – besser laufen könnte es für die Schlagerikone derzeit nicht. Verwendete Quellen: schlager.de; radiox.co.uk