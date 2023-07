Aus für „Linn Kemper“? Bergdoktor-Dreharbeiten haben vor Wochen begonnen – ohne Andrea Gerhard

Von: Melanie Habeck

Aktuell werden neue Folgen von der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ gedreht. Doch mit Andrea Gerhard fehlt ausgerechnet ein echter Publikumsliebling am Set.

Hamburg – Bei „Der Bergdoktor“ zählt Andrea Gerhard in ihrer Rolle der Sprechstundenhilfe Linn Kemper zu den absoluten Fan-Lieblingen. Doch nun sind die Zuschauer der ZDF-Serie in heller Aufruhr: Denn der Startschuss für die Dreharbeiten der 17. Bergdoktor-Staffel ist bereits gefallen – bisher ohne die Schauspielerin.

„Der Bergdoktor“ ohne Andrea Gerhard? Dreharbeiten haben ohne die Schauspielerin begonnen

An der Seite von Hans Sigl (53) ist Andrea Gerhard (39) seit 2019 als Dr. Martin Grubers Arzthelferin Linn Kemper in „Der Bergdoktor“ zu sehen. Nach Drehschluss der vergangenen Staffel folgte dann die Ankündigung auf Instagram: Andrea Gerhard wird sich eine kleine Auszeit gönnen. Gemeinsam mit ihrem Partner David Wehle (42) reiste die 39-Jährige knapp neun Wochen durch Indien und Sri Lanka.

Mittlerweile ist Andrea Gerhard zurück in Deutschland – mit einer neuen Leidenschaft im Gepäck: „Ich habe angefangen zu meditieren, am Ende in Sri Lanka. Vorher haben wir sehr viel Sightseeing gemacht, da hatte ich keine Zeit. Man wird außerdem ein wenig dankbarer, für das, was man hat, für da, wo man lebt. Man merkt, dass Arbeiten nicht alles im Leben ist“, schwärmt der TV-Star im bild.de-Interview von den Eindrücken ihrer Reise.

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors Dr. Burgner übernahm damals Gerhart Lippert (85). Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

Thematisch kein Problem: Auch Andrea Gerhards „Der Bergdoktor“-Rolle gönnt sich Auszeit

Es bleibt abzuwarten, ob diese Aussage bedeutet, dass Andrea Gerhard als Schauspielerin künftig kürzertreten möchte. Die Dreharbeiten für die kommende „Der Bergdoktor“-Staffel sind bereits in vollem Gange. Die 39-Jährige stand für die neuen Folgen bisher jedoch noch nicht vor der Kamera.

Angesichts der aktuellen Geschehnisse bei „Der Bergdoktor“ wäre es auf jeden Fall möglich, dass sich Andrea Gerhard eine TV-Pause nimmt: Nachdem ihre Serienfigur Linn Kemper mächtig unter dem Streit zwischen ihrem Freund Hans Gruber und dessen Bruder Martin gelitten hatte, verließ sie Ellmau kurzerhand und flüchtete zu ihrer Schwester. In den letzten Monaten hat die Schauspielerin jedenfalls bewiesen, dass sie offen für Veränderungen ist: Andrea Gerhard färbte sich die Haare rosa – und überraschte damit ihre Fans. Verwendete Quellen: bild.de