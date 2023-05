Aus Sicherheitsgründen: Andrea Kiewel unterbricht Modenschau im Fernsehgarten

ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel musste in der vergangenen Sendung bei einer Aktion einschreiten – und erntete dafür Applaus vom Publikum.

Mainz – In der neuen Ausgabe vom ZDF-Fernsehgarten hat Moderatorin Andrea Kiewel (57) einem Model zur Seite springen müssen. Dieses zeigte gerade ein Jeans-Outfit, das an die Achtziger- und Neunzigerjahre angelehnt war, als der Moderatorin die offenen Schnürsenkel auffielen. „Eleni, sei vorsichtig! Dein Schnürsenkel ist auf“, warnte sie Kiewel. „Da kommt der Mutterinstinkt in mir wieder durch. Nicht hinfallen!“

Eigentlich wollte Kiewel mit der Fashion-Stylistin Astrid Rudolph nur die früheren Modetrends Revue passieren lassen, als sie die offenen Schuhe bemerkte. „Sei vorsichtig. Dein Schnürsenkel ist auf. Da kommt der Mutterinstinkt wieder in mir durch. Nicht hinfallen“, warnt sie das Model. Doch Eleni wollte den Walk nicht abbrechen. Da eilte Kiewel kurzerhand zu ihr: „Warte, Eleni, warte. Ich kann dich so gar nicht laufen sehen“. Sie bückte sich und löste das Problem pragmatisch mit einer Schleife unter dem Applaus des Publikums.

ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel musste in der vergangenen Sendung bei einer Aktion einschreiten – und erntete dafür Applaus vom Publikum. (Fotomontage) © ZDF/Fernsehgarten Folge 3 vom 21. Mai 2023

Neben Eleni nahmen auch einige weitere Models die Zuschauer mit auf eine modische Zeitreise. Etwa ein Metallic-Outfit mit Pastelltönen à la Kim Wilde (62), ein dunkler Dress mit Tüll-Rock wie Madonna (64) oder ein rosa Kleid mit Blüte als Rock wie Sarah Jessica Parker (58) wurden präsentiert.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 04. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

80er und 90er Fernsehgarten: Guildo Horn und Co. erinnern an die alte Zeit

Passend zum Thema 80er und 90er hatte Andrea Kiewel prominente Gäste wie Guildo Horn (60), Oli. P (44) oder Joachim Llambi (58) zu Gast, die mit ihr in der Sendung in Erinnerungen an damals schwelgten. Diese wurden direkt zu Beginn durch ein Quiz aufgefrischt, wo berühmte Ereignisse den richtigen Jahreszahlen zugeordnet werden mussten.

Musikalisch untermalt wurde die Show mit Klassikern wie „Livin‘ On A Prayer“ von Bon Jovi oder “Walking On Sunshine” von Katrina an the Waves. Selbstverständlich ließ es sich Guildo Horn auch nicht nehmen, seinen alten ESC-Hit “Guildo hat Euch lieb!” von 1998 zum Besten zu geben.

Außerdem kam es bei Andrea Kiewel selbst zu einem Mode-Malheur: Was ist bloß mit der Hose von Andrea Kiewel los? Das fragen sich die Fans des ZDF-Fernsehgartens, nachdem sich dort unschöne Flecken abbilden. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten Folge 3 vom 21. Mai 2023