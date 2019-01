„Der Bachelor“ 2019: Das hat Cecilia vorm Bachelor im TV geheimgehalten

Die erste Nacht der Rosen haben die Kandidatinnen der RTL-Show „Der Bachelor“ am Mittwoch überstanden. Doch nun kommt ein pikantes Geheimnis von Kandidatin Cecilia Asoro ans Tageslicht, das Rosenkavalier Andrej Mangold nicht erfreuen dürfte.

München - Ihren ersten Auftritt vor Bachelor Andrej Mangold (31) hat Kandidatin Cecilia Asoro (22) am Mittwoch erfolgreich gemeistert: Sie erhielt eine der begehrten Rosen. Doch nun kommt ein Geheimnis aus Cecilias Vergangenheit ans Licht. Die 22-Jährige aus Hamm hat finanzielle Schwierigkeiten. Das hielt sie im TV bisher geheim. Gegenüber Bild machte Cecilia nun aber reinen Tisch: „Mit 18 habe ich einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, im jugendlichen Leichtsinn unwissend darüber, was ich da genau unterschrieben habe“, gibt die 22-Jährige zu. „Die ausstehende Summe betrug damals gut 400 Euro, die ich nicht auf einmal begleichen konnte.“

Weiter erzählt sie, dass sich der Mobilfunkanbieter unkooperativ gezeigt habe, was die Rückzahlungsmöglichkeiten angeht. Der Gesamtbetrag sei daher durch Mahnkosten und Zinsen mittlerweile höher. Um ihre Schulden zu bezahlen, spart Cecilia momentan ihr Kellner-Gehalt. „Meine „Bachelor“-Teilnahme hat damit nichts zu tun“, betont die Kandidatin. Dennoch könnte der Auftritt bei der RTL-Kuppelshow für ihre finanziellen Probleme hilfreich sein, denn Bild zufolge bekommt sie mindestens 1500 Euro Auftrittsgage. Wer neben Cecilia außerdem um die Gunst des Bachelors wirbt, erfahren Sie bei tz.de*.

„Der Bachelor“ ist nicht Cecilias erster TV-Auftritt

Cecilia steht bei „Der Bachelor“ übrigens nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Zweimal versuchte sie es bei Germany‘s Next Topmodel“ und auch in der RTL-Show „Take me out“ suchte sie schon nach ihrem Seelenverwandten. Ob sie ihn in Rosenkavalier Andrej Mangold (31) findet, wird sich im Laufe der Show zeigen. Der 31-Jährige hat jedenfalls bereits klare Vorstellungen, wie seine zukünftige Partnerin sein soll.

Lesen Sie bei tz.de* alle Sendetermine der neunten Staffel und welche Kandidatinnen sich am Mittwoch bereits verabschieden mussten.