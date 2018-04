Bachelor-Kristina schockt Fans unter Tränen

Kristina Yantsen lässt die Bombe platzen. Unter Tränen spricht die von „Bachelor“ Daniel Völz Auserwählte jetzt Klartext - und schockt damit die Fans.

Köln - Über viele Wochen hatten die Zuschauer der RTL-Reihe Bachelor dem Rosenverteiler Daniel Völz (33) zugeschaut. Sie hatten mitgefiebert, auf wen seine Gunst denn am Ende entfallen würde. Kristina Yantsen hieß am Ende, beim Finale am 7. März, die Glückliche. Doch jetzt sind die beiden nicht mehr ganz so glücklich.

Liebes-Aus beim Bachelor-Traumpaar!

Die beiden haben sich getrennt. „Ich und Daniel, wir sind nicht mehr zusammen“, bestätigt Kristina im Interview mit RTL-Exklusiv. Es sei viel passiert, so Kristina. Die dann sogar in Tränen ausbricht - offenbar wegen der Gerüchte um eine andere Frau, deren Name auch durch die Medien geisterte. Gekriselt hatte es ja angeblich immer wieder.

Laut RTL will Daniel Völz von einer Trennung nichts wissen - er spreche lediglich von einem Streit. Sein Management hingegen habe das Liebes-Aus bestätigt. Auch die offizielle Instagram-Seite der Bachelor-Serie postete etwas über das Liebes-Aus der beiden:

Während sich Kristina mit Bachelor Daniel nicht mehr allzu gut versteht, läuft‘s mit einer Ex-Konkurrentin prächtig: Die 25-Jährige postete unlängst ein gemeinsames Foto mit Samira, die ebenfalls an der jüngsten Bachelor-Staffel teilgenommen hatte.

Am 7. März hatten noch 3,76 Millionen RTL-Zuschauer verfolgt, wie Daniel die letzte Rose der gebürtigen Kasachin Kristina gab, die als Model und Tänzerin arbeitet. Damit entschied sich der inzwischen 33-Jährige, der in Florida lebt, gegen die Blondine Svenja aus Hessen. Bereits zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die brünette Kristina das Rennen macht. „Ich bin hier wegen echter Gefühle“, hatte sie stets betont. Nach dem ersten Kuss sagte Kristina: „Ich hatte das Gefühl, ich habe meinen Mann geküsst.“ Im Finale gab es dann sogar ein gegenseitiges Liebesgeständnis.

