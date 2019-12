TV-Eklat um Baby-News von Bachelor-Paar - Moderatorinnen lästern live, jetzt schlägt Promi zurück

Mit diesen Neuigkeiten hat wohl niemand gerechnet. Die beiden Bachelor-Teilnehmer Angelina Heger und Sebastian Pannek bekommen ein Baby.

Angelina Heger und Sebastian Pannek teilen bereits seit Monaten ihr gemeinsames Glück über Instagram.

Nun ließen die beiden die Baby-Bombe platzen.

Nach einer RTL-Lästerei beziehen die beiden nun jedoch Stellung.

Berlin - Nicht selten verkünden Influencer und TV-Gesichter gerne ihre Schwangerschaft über die sozialen Netzwerke. Doch die nun bekannt gewordenen Baby-News sorgten am Sonntag für eine Welle der Begeisterung. Denn Angelina Heger und Sebastian Pannek behielten ihr kleines Geheimnis für lange Zeit geheim.

Bachelor-Baby nun offiziell: Angelina Heger und Sebastian Pannek im Glück

Mit dieser Beziehung dürfte zu Beginn niemand gerechnet haben. Als Angelina Heger und Sebastian Pannek im Sommer ihre Liebe offiziell machten, brodelte die Gerüchteküche bereits seit Monaten. Für aufmerksame RTL-Fans sind die beiden kein unbeschriebenes Blatt. Während Heger als Bachelor-Kandidatin das Herz von Christian Tews zu erobern versuchte, verteilte Sebastian Pannek kurz darauf selbst Rosen an seine Auserwählten.

Seitdem lässt das Paar seine Fans über Social-Media an ihrer Liebe teilhaben. Doch obwohl die beiden beinahe täglich kurze Videos aus ihrem Alltag auf Instagram veröffentlichen und auch das ein oder andere Foto aus dem aktuellen Urlaub aus Dubai gepostet wurde, gab es von einer wachsenden Baby-Kugel bislang keine Spur. Am Sonntag ließen die beiden dann die Baby-Bombe platzen. Auf einem veröffentlichten Schnappschuss ist das Paar in einer innigen Umarmung zu sehen.

Nach RTL-Lästerei: Angelina Heger bezieht Stellung zu ihrer Beziehung

Angelina Heger hält dabei schützend ihre Hände um ihren bereits relativ großen Baby-Bauch. Genauere Informationen behält das Paar trotzdem weiterhin für sich. In der Bildunterschrift erklären die beiden lediglich: „Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lang von dir...“. Während Fans der beiden unter dem Bild eifrig zur Schwangerschaft gratulieren, lästern zwei Moderatorinnen im TV ganz schamlos.

In dem RTL-Format „Guten Morgen Deutschland“ diskutieren Moderatorin Roberta Bieling und Promi-Expertin Steffi Brungs natürlich auch über das erste offizielle Bachelor-Baby. Doch die beiden halten dabei mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. „Ein Wunschkind schreiben die. Also sind die ja direkt in die Planung gegangen“, erklärt Roberta Bieling zunächst. „Seit Juni ist es offiziell, seit genau fünf Monaten. Und schau dir mal den Bauch an. Die muss schon mindestens im vierten oder fünften Monat sein. Ich glaube nicht, dass das wirklich so geplant war“, frotzelt Steffi Brungs fies im Live-TV.

Mit diesem Statement bezieht Angelina Heger Stellung.

Bachelor-Baby: Angelina Heger lässt Wut über Instagram freien Lauf

Angelina Heger, die den Auftritt im TV zufällig live sieht, schlägt über Instagram prompt zurück. „Ins Lächerliche ziehen und belächeln. An Respektlosigkeit kaum zu übertreffen. Niemand hat das Recht, über unser Glück falsche Aussagen aufzustellen“. In einem weiteren Statement lässt die hübsche Bachelor-Teilnehmerin ihrer Fassungslosigkeit dann weiter freien Lauf.

„Da wir gerade einen RTL-Beitrag gesehen haben, werden wir leider dazu gedrängt, Dinge zu äußern, die für uns eigentlich privat sind. Jedoch möchten wir nicht, dass irgendwelche ‘Promireporter‘ Falschaussagen über unsere Beziehung verbreiten!“, erklärt Heger zunächst. Dann meint das hübsche Fitness-Model weiter, dass sie keine fünf Monate zusammen seien, sondern mittlerweile ein Jahr.

