Ekel-Prüfung beim Bachelor: Bereitet sich Tanja Brockmann hier auf den Dschungel vor?

Deutsches Playmate im Ausland: Tanja Brockmann nimmt aktuell am Bachelor in der Schweiz teil. Wir haben mit ihr über das Schweizer Format, die aktuelle Folge und ihre favorisierten Realtiy-TV-Formate gesprochen.

Das deutsche Playmate und Model Tanja Brockmann ist aktuell im Schweizer Bachelor-Format zu sehen – und kämpft hier um die Liebe von Patric Haziri. Die 31-Jährige, die in Gelsenkirchen und Köln Online-Journalismus studierte, kommt dabei voll an ihre Grenzen: In der aktuellen Folge, die am Montagabend ausgestrahlt wird, muss Brockmann mit weiteren Teilnehmerinnen Schweineblut trinken.

Bachelor Schweiz: Krasse Unterschiede zum deutschen Format

Szenen, die man vom deutschen Bachelor überhaupt nicht kennt. Auch Tanja Brockmann merkt deutliche Unterschiede zwischen den Formaten: „Der Schweizer Bachelor ist nicht einfach nur ein Dating-Format, sondern auch eine Survival-Show. In Deutschland geht es ausschließlich um die Liebe. Das Schweizer Format ist unterhaltsamer“, erklärt Brockmann im Interview mit unserem Portal.

+ Auf Tuchfühlung: Tanja Brockmann kämpft um das Herz des Schweizer Bachelors Patric Haziri. © 3+

Kein Wunder, dass die Montagabend-Folge für sie „die härteste überhaupt“ war: „Es war richtig ekelhaft. Ich habe auch ein bisschen was ausgespuckt. Natürlich hätte ich es lieber geschluckt. So habe ich quasi Blut gespuckt.“

Der Bachelor in der Schweiz als Vorbereitung auf den Dschungel?

Auch in anderen Challenges des Schweizer Bachelors ergeht es Brockmann nicht anders: „Ich mache überhaupt keinen Sport und bin daher nicht vorbereitet auf körperliche Herausforderungen“, so das Model, das bisher viermal im deutschen Playboy zu sehen war.

Es sind Szenen, die man im deutschen Fernsehen eigentlich nur vom Dschungelcamp kennt. Bereitet sich Tanja Brockmann hier bereits auf eine Teilnahme beim RTL-Format „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ vor? „Mit diesen Erfahrungen bin ich auf jeden Fall auf den Dschungel vorbereitet“, verrät Brockmann, die sich in Bezug auf eine eventuelle Teilnahme aber nicht in die Karten gucken lassen möchte. Das Model verrät nur so viel: „Natürlich könnte ich mir eine Teilnahme vorstellen. Auch Promi Big Brother finde ich interessant.“

Bachelor Schweiz: Das würde Kandidatin Tanja niemals vor der Kamera machen

Doch es gibt auch Formate, an denen Tanja Brockmann nicht teilnehmen würde: „Naked Attraction oder Adam sucht Eva schließe ich aus. Ich würde auch niemals vor der Kamera knutschen oder Sex haben – da kann man ja sofort einen Porno drehen.“

Doch bevor es überhaupt in weiteren Reality-Formaten weitergeht, muss Tanja Brockmann noch die ein oder andere Prüfung beim Schweizer Bachelor bestehen. Die neue Folge wird am Montagabend (4.11.) um 20.15 Uhr auf 3Plus ausgestrahlt. Zudem wird die Episode in der Online-Mediathek des Senders zum Abruf bereitstehen.

Das ist die Bachelor-Teilnehmerin Tanja Brockmann

Seit Tanja Brockmann im Jahr 2015 erstmals im deutschen Playboy zu sehen war, ging es für das deutsche Model auf der Karriereleiter steil bergauf: Drei weitere Male wurde sie bereits in dem Erotik-Heft abgelichtet. Schnell folgten Society-Auftritte auf Mallorca und weitere Shootings. Auf Instagram folgen dem deutschen Model aktuell 60.000 Follower.

Doch nicht nur im Model-Leben möchte Tanja Brockmann Fuß fassen. Nachdem sie in Gelsenkirchen und Köln Online-Journalismus studierte, arbeitet sie aktuell Teilzeit als Social-Media-Redakteurin in einer Berliner Event-Agentur. „Natürlich möchte ich jetzt so viel mitnehmen wie möglich. Aber ich weiß auch, dass Auftritte im Bunny-Kostüm mit wachsendem Alter schwierig werden. Daher möchte ich auch in meinem Beruf auf dem Laufenden bleiben“, so Brockmann.

Carina Spack aus Recklinghausen ist gut mit Tanja Brockmann befreundet und aktuell bei "Bachelor in Paradise" zu sehen.

Stephan Rathgeber