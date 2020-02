München / Kanada - Haben Sie schon einmal etwas online bestellt und es danach bitterlich bereut? Das ist vielen schon passiert, denn im Internet grassieren teilweise heftig irreführende Werbeanzeigen, auch im Fotoportal Instagram.

Instagram: Ex-Bachelorette fällt auf Werbe-Täuschung herein

Nun hat es die ehemalige Bachelorette Kaitlyn Bristowe erwischt. Die heute 34-Jährige kämpfte 2015 erst um die Rosen des amerikanischen Bachelors, bevor sie nur wenige Monate selbst als Bachelorette auf der anderen Seite stand. So war sie das Vorbild für Jessica Paszka und Nadine Klein.

„Schaut euch meine Story an. Ich habe den ultimativen Instagram-Scam erlitten“, klagt Bristowe. Ihre 1,7 Millionen Follower durften gemeinsam mit dem TV-Star über das Kleid lachen, das online so schick aussah, sich im echten Leben aber als fiese Werbe-Täuschung entpuppte.

„Aber du kannst es bei deinem nächsten TV-Auftritt tragen“, witzelt eine Userin. Andere können einfach nicht mehr vor Lachen: „Ich bin gestorben als ich deine Story angeschaut habe“, schreibt ein weiblicher Fan neben vielen vor Lachen weinenden Emojis. „Ich habe immer noch nicht aufgehört zu gackern“, bedankt sich ein anderer User.

Aber eines nach dem anderen. Mit diesem Foto wurde das Kleid beworben. Ein blumiger Traum aus Tüll, sogar etwas freizügig.

In ihrer Story präsentiert Bristowe dann das „Fashion Desaster“, wie sie es selbst nennt. Und tatsächlich erscheint selbst der hübsche TV-Star im viel zu weit geschnittenen Kleid sehr unvorteilhaft.

+ Kaitlyn Bristow zeigt sich in ihrem „Fashion Desaster“ © Screenshot: Instagram / kaitlybristowe

Doch damit nicht genug. Das Tutu ist nicht nur unschön, sondern darüberhinaus einfach furchtbar schlecht verarbeitet. Am Ärmel stehen Fäden ab und in einem Video dokumentiert die ehemalige Bachelorette, wie es schon nach kürzester Zeit an Armen und Schultern beginnt, auseinanderzufallen.