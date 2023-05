Background-Sängerin von Helene Fischer trat mal für Deutschland beim ESC an

Von: Elena Rothammer

Auf der Bühne zieht Helene Fischer alle Blicke auf sich. Aber auch im Hintergrund ist bei den Shows der Schlagerqueen ein bekanntes Gesicht zu finden: Eine ihrer Backgroundsängerinnen nahm 2019 am ESC teil.

Wiesbaden – Helene Fischer (38) zieht derzeit mit ihrer großen „Rausch“-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um die Schlagerfans zu begeistern. Ihre Backgroundsänger stehen dabei meist im Hintergrund. Der ein oder andere hat einst sogar schon selbst im Rampenlicht gestanden: Helene Fischers Backgroundsängerin Laura Kästel (30) nahm sogar vor drei Jahren am ESC teil.

Helene Fischers Backgroundsängerin Laura Kästel vertrat Deutschland mit der Band S!sters beim ESC

In diesem Jahr im ESC-Vorentscheid entschieden sich die Fans gegen Ikke Hüftgold und für Lord of the Lost, um Deutschland zu vertreten. 2019 hingegen übernahm diese Aufgabe die Band S!sters mit dem gleichnamigen Song. Das Duo bestand aus Carlotta Truman und Laura Kästel. Beim ESC in Israel landeten die beiden allerdings nur auf dem vorletzten Platz und lösten die Band kurz darauf auf. Der Musik blieb Laura aber trotzdem treu.

Trotz der ESC-Niederlage mit S!sters steht Laura Kästel inzwischen auf Deutschlands größten Bühnen – allerdings hinter Helene Fischer. Die Wiesbadenerin ist aber nicht nur die Backgroundsängerin der Schlagerqueen. Zudem unterstützte Laura Kästel, auch unter dem Künstlernamen Laurita Spinelli bekannt, bereits Künstler wie Sarah Connor (42) und Lena Meyer-Landrut (31) bei ihren Konzerten.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Nicht nur Helene Fischer – auch Sarah Connor setzt auf ESC-Teilnehmerin im Background

Sarah Connor hatte neben dem einstigen S!sters-Mitglied Laura Kästel auch noch eine weitere ESC-Verliererin in ihren Reihen. Ann Sophie (32), die 2015 mit ihrem Song „Black Smoke“ für den eigentlich gewählten Andreas Kümmert einsprang und auf dem letzten Platz landete, ist eine ihrer Backgroundsängerinnen. Die Musikerinnen lernten sich im Rahmen von „The Voice of Germany“ kennen. Ann Sophie nahm 2021 an der Castingshow teil, während Sarah Connor in der Jury saß.

Auch wenn ihre Backgroundsängerinnen schon einiges erlebt habe, stehen weiterhin die Mega-Stars selbst im Fokus. Ihnen kann so schnell niemand die Show stehlen. Helene Fischer hat sogar eben erst ihren eigenen Rekord gebrochen. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de