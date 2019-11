Bambi 2019: Shirin David zeigt ihr Hammer-Kleid - Zwei Männer müssen sie in Korsage einschnüren 

Auf Shirin David sind bei der Bambi-Verleihung 2019 alle Augen gerichtet, denn sie erhält einen der begehrten Preise. Vorab gewährte sie einen Einblick auf ihr Outfit - in das sie regelrecht eingeschnürt werden muss.

Ihr Outfit wird wohl bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend mit der meisten Spannung erwartet: Shirin David (24) zeigt sich gerne in ausgefallenen, oft textilarmen Outfits. Damit ist sie unter Jugendlichen inzwischen zur Stilikone avanciert. Deshalb ist die Spannung groß: Was wird Shirin David bei der Preisverleihung tragen? Schon vorab gestand Shirin David gegenüber Bild: „Ich habe in einer Woche vier Kilo abgenommen, damit mir mein Kleid noch besser passt.“

Schließlich ist es ein ganz besonderer Abend für die kurvige Schönheit: Für den „kometenhaften Aufstieg des Social-Media-Superstars und ihr besonderes Gespür für Inhalte, die junge Leute begeistern“ erhält sie bei der 71. Bambi-Verleihung das goldene Rehkitz in der Kategorie Shootingstar.

Video: Bambi 2019: Shirin David erhält Preis als Newcomer

Shirin David zeigt vorab ihre Bambi-Robe - doch allein kam sie nicht rein

Ihren Instagram-Fans gab die Rapperin schon vorab einen Einblick auf ihren Bambi-Look: Das schwarze bodenlange Kleid sitzt wie eine zweite Haut. Die weißen Tücher sollen offenbar vor Makeup-Flecken schützen, weil sich Shirin David noch in den Vorbereitungen befindet:

+ Stolz präsentiert Shirin David ihr schwarzes Bambi-Kleid. © Screenshot Instagram

Auf Instagram zeigte sie am Donnerstagabend, wie zwei männliche Helfer die Korsage der schwarzen Robe zuschnüren mussten - alleine wäre das wohl nicht machbar gewesen:

+ © Screenshot Instagram

Shirin-David bekommt Shootingstar-Bambi: Die Social-Media-Queen provoziert gerne

Shirin David ist ein echter Social-Media-Star, die 24-Jährige hat fünf Millionen Follower auf Instagram. Und sie provoziert gerne - wofür ihre Fans die Rapperin lieben. In den sozialen Medien präsentiert sie sich schon mal komplett unbekleidet:

Das erwartet uns bei der Bambi-Verleihung 2019

Die begehrten goldenen Rehkitze werden in 17 Kategorien vergeben. Zu der Gala erwartet der Burda-Verlag rund tausend prominente Gäste, darunter auch Lena Meyer-Landrut, die bereits ihr atemberaubendes Kleid vorab zeigte. Auch Hollywood-Star Naomi Watts und die belgische Königin Mathilde werden erwartet. Die ARD überträgt denBambi 2019 live ab 20.15 Uhr, wie tz.de* berichtet.

