Barbara Schöneberger sitzt in der Badewanne - Clip schockiert

Barbara Schöneberger spielt gerne mit ihren Reizen - öfter auch einmal freizügig in der Badewanne. In ihrem neuen Video sorgt ein Detail jedoch für einen Schock-Moment.

Update vom 29. Oktober 2019: Aufnahmen in der Badewanne scheinen Barbara Schöneberger zu liegen. Erneut sind auf ihrem Instagram-Kanal Videos aufgetaucht, die die 45-Jährige inmitten von Schaumbergen zeigen. Wieder ist die Blondine nur mit einem hautfarbenen, trägerlosen BH bekleidet.

Doch das ist wohl dieses Mal nicht das Detail, an dem die Blicke der Zuschauer lange hängen bleiben. Nach einem kurzen Moment schwenkt die Kamera von ihrem Oberkörper weiter nach unten - und gewährt einen Anblick, den man so wohl nicht von Schöneberger erwartet hatte.

Schock-Moment in Badewannen-Video von Barbara Schöneberger: Ein Detail hätten die Fans so nicht erwartet

In der Aufnahme ist ein haariges Detail zu sehen. Barbara Schöneberger zeigt ihren Unterschenkel, der komplett mit dichten, dunklen Haaren bedeckt ist. In dem sonst sinnlich inszenierten Clip ein kurzer Schock-Moment. Setzt die Entertainerin nun etwa ganz auf Natürlichkeit und hat genug davon, sich die Beine in der Wanne zu rasieren?

Ganz so ist es nicht, wie das Video weiter zeigt. In der Badewanne greift Barbara Schöneberger nämlich zum Telefonhörer. „Hallo, wir nehmen bitte einmal das Clubsandwich und Pommes... und dann wollte ich noch fragen: Haben Sie ein Rasierset? Können Sie das auch noch mit dazulegen?“, hört man sie telefonieren. „Was da los ist, könnt Ihr ab heute in der TV-Werbung sehen“, schreibt Schöneberger neben den kurzen Clip und verweist auf den Account einer Elektronik-Kette.

Badewannen-Video von Barbara Schöneberger: So reagieren die Fans auf den haarigen Clip

Tatsächlich ist das haarige Video nämlich ein Ausschnitt aus einer Werbekampagne, in der Elektromärkte unter dem Motto „Deutschland will‘s wissen“ konkurrieren. Wie in dem Werbe-Clip in voller Länge zu sehen ist, fällt Barbara Schöneberger ihr elektrischer Rasier ins Wasser - woraufhin sie sich online ein wasserfestes Gerät bestellt.

Bei ihren Instagram-Followern kam Barbara Schönebergers haariges Detail jedenfalls gut an. „Ich hab Tränen gelacht, Barbara“, lautet einer der Kommentare. Einige Nutzer denken außerdem ganz pragmatisch. „Es ist Winter... da muss Frau nicht mehr enthaaren“, schreibt einer von ihnen.

Barbara Schöneberger plötzlich entblößt - der Bademantel kommt zu spät

Update vom 13. September 2019: Genau eine Woche nach ihrem ersten Video hat Barbara Schöneberger neue Pannen-Aufnahmen vom Shooting für das Barbara-Magazin gepostet und wieder zeigt sie tiefe Einblicke.

Nur mit einem BH bekleidet sitzt Barbara Schöneberger in der Vorrichtung voller Plastikflaschen und versucht sich in die perfekte Position für das Foto zu bringen. „Scheiße, jetzt hab ich die Arme oben“, ruft sie und zwängt sich durch den engen Spalt im Aufbau. Aber auch ihre Brüste sind „unglücklicherweise oberhalb“, merkt sie an. Sie fühlt sich ein wenig wie in einer Zwangsjacke. Ihre Brüste bedeckt diesmal kein Affen-Emoji, sondern ein schwarzer Balken. Vieles kann der jedoch nicht verdecken.

Den Fans gefällt das zweite Pannen-Video ebenso, wie das erste - auch wenn sie der Balken stört. „Großartig!“, „Du bist echt der Knaller“ und Kommentare wie „Der Balken stört“ liest man unter dem Post, mit dem Barbara Schöneberger sowohl ihr eigenes Magazin, als auch den globalen Klimastreik am 20. September bewirbt.

Barbara Schöneberger plötzlich entblößt - Als sie den Bademantel schnappt, ist es zu spät

Ursprungsartikel vom 06. September: München - Barbara Schöneberger kokettiert gerne mit Schlüpfrigkeiten. So war es in dem Radio-Talk vor einigen Monaten. Und so ist es jetzt auch bei Instagram. Denn um das Magazin zu bewerben, das ihren Vornamen trägt, hat sie ein Video hochgeladen.

Sie badet darin in einem Meer aus Plastikflaschen, um sich fürs Zeitschriftencover ablichten zu lassen. Zum Thema Plastik. „Ich höre, die Flaschen wurden extra zu meinem Gesicht ausgesucht“, sagt sie selbstironisch.

Barbara Schöneberger: „Wie es hinten aussieht, ist egal“

Dann sieht man, wie ein Fachmann an ihrem Hintern herumfummelt. „Klebt mir ruhig die Pobacken zusammen, damit es schön schmal aussieht vorne. Wir richten alles auf vorne. Wie es hinten aussieht, ist egal.“

Barbara Schöneberger krabbelt entblößt über den Boden

Wieder ein Schnitt. Und dann krabbelt Schöneberger plötzlich über den Boden. Ihr Kleid vorne heruntergerutscht. Offensichtlich ist was rausgeplumpst, denn ihre Blöße mussten mit einem Affen-Emoji bedeckt werden. „Kann mir einer ein Taxi rufen, bitte?“, fordert sie mit genervt klingender Stimme. Und schnappt sich schnell einen Bademantel - doch vorher bekam zumindest das Team offenbar schon Einblicke.

Alles gestellt oder unterlief ihr wirklich eine massive Kleiderpanne? Der Tonfall und die ganze Szenerie deutet auf einen Mix hin - also dass Barbara Schöneberger alles gewollt übertreibt. Egal. Die Fans stehen auf das Video. „Ich liebe Deinen Humor“, „Ich liebe diese Selbstironie“ und „Sooo gut“ lauten Reaktionen. Teils kommt auch der Wunsch nach einer Version auf, bei der nicht ein Affen-Emoji die Blöße verdeckt. „Blöder Affe“, heißt es.

