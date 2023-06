Barbara Schöneberger und Verona Pooth verraten, welcher Promi die größte Oberweite hat

Von: Melanie Habeck

Teilen

Barbara Schöneberger plaudert in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ ausgelassen mit Verona Pooth. Die Stimmung ist dabei so gut, dass die beiden Moderatorinnen kurzerhand die Brüste ihrer prominenten Kolleginnen vergleichen.

München – In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plauscht Barbara Schöneberger (49) stets angeregt mit ihren Gesprächspartnern. Dabei gelingt es der Moderatorin immer wieder, ihrem Gegenüber gut gehütete Geheimnisse zu entlocken. Auch Verona Pooth (55) gerät in der aktuellen Folge ungeniert ins Plaudern – und lässt sich dabei sogar zu einem Kommentar über die Oberweite bekannter Promi-Damen hinreißen.

Barbara Schöneberger und Verona Pooth im Busen-Talk: Welcher Promi hat die größte Oberweite?

Barbara Schöneberger brachte den neuesten Gast ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ so richtig in Plapper-Laune: Dabei hätte Verona Pooth beinahe ein Detail aus ihren Leben verraten, das eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Während Verona in dieser Situation gerade noch die Kurve bekam, konnte sie sich beim Thema Promi-Oberweiten weniger zügeln. „Also die größte hat Motsi Mabuse. Und du kommst auf Platz zwei. Und Palina Rojinski. Ich bin Lichtjahre davon entfernt“, gab sie im Gespräch mit Barbara ihre fachmännische Einschätzung kund.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Barbara Schöneberger konnte ihr bei dem Thema nur zustimmen. Auch ihr wäre bereits aufgefallen, dass insbesondere Palina Rojinski (38) eine sehr üppige Oberweite habe. „Die hat wirklich Riesenbrüste, vor allem weil die untenrum so dünn ist. Weißt du, bei mir fällt es nicht so auf. Weil wenn man mir auf die Beine guckt, dann denkt man: Die Brust macht irgendwie Sinn“, plauschte sie unbeschwert mit Verona.

Barbara Schöneberger mit „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ im Quotentief Während es im Podcast von Barbara Schöneberger jede Woche ausgelassen zugeht, läuft es im Fernsehen gerade nicht so rund für die Moderatorin. Mit ihrer Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“, die sie seit 2018 gemeinsam mit Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (73) präsentiert, hat Barbara Schöneberger aktuell mit einer Quotenflaute zu kämpfen.

Problemzonen? Für Barbara Schöneberger und Verona Pooth kein Tabuthema

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ schneidet Gastgeberin Barbara Schöneberger regelmäßig Beauty-Themen an: So ging aus ihrem Gespräch mit Sandra Maischberger (56) vor Kurzem hervor, dass die Blondine durchaus schon mal eine Schönheitsoperation in Betracht gezogen hat. Allerdings schrecke sie vor allem die lange Erholungszeit vor dem Gang zum Chirurgen ab.

Barbara Schöneberger und Verona Pooth plaudern in der aktuellen Folge „Mit den Waffeln einer Frau“ über die Oberweite ihrer Promi-Kolleginnen. Verona verrät dabei ganz ungeniert, welcher TV-Star die üppigsten Kurven hat. © IMAGO / Eventpress; IMAGO / APress

Mit Verona Pooth hat Barbara Schöneberger dabei eine Gesprächspartnerin gefunden, die ebenso offen mit ihrem Aussehen umgeht. So zeigt sich die 55-Jährige immer wieder recht freizügig auf Instagram – und wird dafür von ihren Followern gefeiert. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 241 mit Verona Pooth