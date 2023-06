Barbara Schöneberger verdrängt Florian Silbereisen aus der ARD

Teilen

Der Schlagersommer ist um eine Live-Sendung ärmer geworden. Stattdessen setzt die ARD auf Barbara Schöneberger mit einer Sonderausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ und schmeißt Florian Silbereisen aus dem Programm.

Gelsenkirchen – Wer sich auf eine weitere Schlagersendung mit Florian Silbereisen (41) gefreut hat, der wird nun wahrscheinlich enttäuscht werden. Wie die „Schlagerprofis“ berichten, wird die am 15. Juli in Gelsenkirchen produzierte „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen nicht live in der ARD ausgestrahlt. Stattdessen holt die ARD Barbara Schöneberger (49) mit einer Sondersendung von „Verstehen Sie Spaß?“ ins Programm.

„Sommerfest“-Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger moderiert seit 2022 die Unterhaltungsshow „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten. Die nun geplante Sonderausgabe mit dem Titel „Sommerfest“ bringt die Moderatorin und Schauspielerin in den schönen Schwarzwald.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Von der „Bader Alm“ begrüßt Schöneberger ihre Zuschauer, um mit ihnen das Lustigste aus 43 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ nochmal zu erleben. Unterstützung bei der filmischen Rundreise durch Deutschland erhält die Moderatorin von Comedian Matze Knop (48).

Florian Silbereisen ohne Sendezeit mit seiner „Schlagerstrandparty“

Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen geht mit seiner großen „Schlagerstrandparty 2023“ währenddessen leer aus. Eine Live-Ausstrahlung der Schlagersendung im ARD wurde nicht angekündigt. Keine Sendezeit also für Silbereisen und seine Gäste.

Der Schlagersommer ist um eine Live-Sendung ärmer geworden. Stattdessen setzt die ARD auf Barbara Schöneberger mit einer Sonderausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ und schmeißt Florian Silbereisen aus dem Programm. © Imago Images

Das Sommer-Spezial von „Verstehen Sie Spaß?“ wird am 15. Juli um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Treffen zwischen Stars und ihren Fans verlaufen nicht immer reibungslos. Barbara Schöneberger musste das einst am eigenen Leib erfahren. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de