Barbara Schöneberger: Was bedeutet die „Playboy“-Nachricht?

Die Moderatorin Barbara Schöneberger (44) steht zu ihren weiblichen Kurven. So sehr, dass sie in Erwägung zieht, sich für den Playboy auszuziehen? Ein Statement macht die Fans verrückt.

Update vom 23. Januar 2019: Multitalent und Power-Blondine Barbara Schöneberger hat Post bekommen - und das Häschen auf dem Briefumschlag verrät auch, von wem. Wirklich verwunderlich wäre es ja nicht, wenn der Playboy gerne eine hüllenlose Barbara Schöneberger zu seinen Häschen zählen würde ...

Ob Barbara Schöneberger tatsächlich eine Anfrage bekommen hat, sich für das Männermagazin auszuziehen? Ungewiss. Was überrascht, ist aber das Statement der 44-Jährigen zu dem Bild: „Es kamen Blumen an! Die dazugehörige Karte steckte in einem Umschlag, der in einem Umschlag steckte, der in einem noch größeren Umschlag steckte. Man musste sie also entblättern. Macht Sinn, ist da ja Programm. Ich denke ernsthaft drüber nach!“, schreibt sie, eine witzige Anspielung auf das Ausziehen inklusive.

Am meisten verwundert die Fans dabei wohl ihr letzter Satz: „Ich denke ernsthaft darüber nach!“ Ob das ernst gemeint ist? Eigentlich ist die Blondine ja für ihren Humor bekannt. Die Fans flippen unterdessen völlig aus und ermutigen die Moderatorin enthusiastisch - da gibt es wohl einige, die gerne mehr von Barbara Schöneberger sehen wollen. Wir sind ja mal gespannt ...

Barbara Schöneberger postet Weihnachtsgrüße mit ziemlich viel Haut - die Fans sind sehr verwundert

Update vom 28. Dezember 2018: Wie die meisten Stars, Sternchen und Influencer wünscht auch Barbara Schöneberger ihrer Fangemeinde schöne Weihnachten. Im sehr knappen Kleidchen mit viel nackter Haut. So weit, so friedlich. Doch die Moderatorin postet zu ihren Weihnachtswünschen ein Foto, das alles andere als besinnlich und friedlich wirkt.

Finden auch die Schöneberger-Fans. „Warum so aggressiv?“, fragt ein Follower. „Vor was bist du denn erschrocken bzw.was ist hinter dem Baum?“, will ein anderer wissen. „Wen wolltest du erschrecken, doch nicht den Weihnachtsmann?", wundert sich ein weiterer.

Kämpft Barbara Schöneberger mit ihrem Busen für Europa?

Update vom 11. Oktober 2018: Barbara Schöneberger ist eine Powerfrau. Die Entertainerin verzaubert TV-Zuschauer, singt oder überrascht ihre Fans mit privaten Details. Ihre weiblichen Rundungen sorgen immer wieder für Gesprächsstoff, dabei geht die Moderatorin ziemlich locker mit dem Thema Figur um. Offen plaudert die 44-Jährige über ihre kleinen Tricks, wenn sie sich mal wieder in ein hautenges Abendkleid zwängt.

Was will uns Barbara Schöneberger damit sagen?

Nun hat Barbara Schöneberger ein ziemlich freizügiges Foto auf Instagram gepostet. Dabei fällt der erste Blick unweigerlich auf ihr üppiges Dekolleté. Etwas bizarr ist allerdings ihre Körperhaltung, und was sonst noch auf dem Bild zu sehen ist. Im Hintergrund steht nämlich eine Europa-Flagge und am rechten Rand ist ein Bärchen auf einem Podest zu sehen. Schöneberger selbst hat ihre Hände auf ihre gebeugten Knie gestützt. Ihren Po streckt sie nach hinten weg.

„Für Europa“, schreibt die Entertainerin zum Post und setzt noch die Hashtags #europe #europa #eurovision.

Die Reaktionen folgen promt. „Was soll mir das Foto sagen? Irgendwie irritierend....“, fragt ein User direkt. Andere starten Versuche das Motiv und die Pose zu erklären. „Europas Dekolleté“, „Tolles Europa“ oder „Sehr schöne Aussicht ... in Europa“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Andere können mit dem Schnappschuss offensichtlich wenig anfangen. „Pupst du gerade auf Europa?“, schreibt einer. Besonders deftige Worte finden ein anderer: „Busen für Europa oder ein Furtz? Was soll die Aussage des Fotos sein? Streckt euren Hintern der EU entgegen?“

Ob wirklich ein Statement für Europa hinter diesem Post steckt, bleibt unklar. Barbara Schöneberger schweigt bislang.

“Wann sieht dich Deutschland im Playboy?“ - Fans feiern Schöneberger im engen Korsett

Update vom 5. September 2018:

München - „Who‘s that girl“, heißt es in Barbara Schönebergers neuestem Instagram-Post. Hier posiert die schöne Blondine auch wieder in einem knappen Outfit. Ein schwarzes Korsett ziert ihren Oberkörper, welches eng an der Taille anliegt. Dabei wird auch ihre tolle Oberweite schön in Szene gesetzt. Mit den Verzierungen auf ihren Brustwarzen, kommt der eine oder andere User auf ganz neue Ideen. „Wann sieht dich Deutschland im Playboy?“, fordert ein Follower sie auf. Ein anderer User schreibt: „Baby, tanz für mich an der Stange!“.

Who’s that girl #Madonna @pickfotografie Ein Beitrag geteilt von Barbara Schöneberger (@barbara.schoeneberger) am Sep 4, 2018 um 11:41 PDT

Doch das war noch nicht alles an Sonderlob. „Traumfrau. Mega heiß“, oder „Wow! Das sieht echt mega heiß aus“ sind nur ein paar von vielen Kommentaren unter dem Post von Barbara Schöneberger. Vor allem den Hashtag #Madonna, den Schöneberger gesetzt hat, sehen die Follower auch bei dem Foto. „Da kann Madonna einpacken“, steht in den Kommentaren. Auch: „Heidezacke! Das ist mal ein Tuning!“ oder „Da fliegt mir doch das Blech weg“ beschreiben das Bild der Blondine gut.

Artikel vom 31. August 2018: „Hupenalarm“: Heißes Foto von Barbara Schöneberger aufgetaucht - Es ist 15 Jahre alt

München - Barbara Schöneberger hat erneut in ihrem Foto-Archiv gekramt - und ein weiteres Foto aus einer ähnlichen Zeit wie das unten gefunden. Der Unterschied: Es ist nicht nur ihr Gesicht zu sehen, sondern auch ein Mega-Ausschnitt.

Zum Bild bei Instagram schrieb sie: „Auch schon wieder eine Weile her #miristaufgefallendassihraltebilderbesondersmögt #istaberok #schon15jahreher“

Nicht alle Fans schauen ihr ins Gesicht. „Hupenalarm“, „Was ein Ausschnitt - Mega!!!“ und „Ganz schön mutig was aber in Playboy willst du nicht“ und „Barbara du hast einen schööönen Busen und gebildet bist du auch“ lauten ein paar Kommentare. Andere werden sogar so drastisch, dass wir sie nicht wiedergeben möchten.

Ursprungsartikel vom 25. August 2018: Barbara Schöneberger sah 2002 völlig anders aus

München - Bei ihren Auftritten ist Barbara Schöneberger (44) immer top gestylt: Das Make-up sitzt, und die blonde Mähne wippt. Auf Instagram gibt die Zweifach-Mama dagegen gern ein völlig anderes Bild von sich ab. Selbst in unvorteilhaften Posen lässt sich Barbara Schöneberger knipsen: ungeschminkt, mit zerzauseltem Haar oder mit einer dicken Schönheitsmaske im Gesicht. Ihr Humor und ihre ungekünstelte Art begeistern ihre Fans. Wenn die gebürtige Münchnerin dann noch eine Grimasse schneidet, sind ihre mittlerweile über 330.000 Follower völlig aus dem Häuschen.

Nun hat die erfolgreiche Entertainerin in ihren alten Fotos gekramt und ein Schwarzweiß Bild-von sich auf ihrem Instagram-Account gepostet. Es zeigt Barbara Schöneberger in jungen Jahren. Der Schnappschuss sieht allerdings bearbeitet aus. Das Gesicht von Schöneberger ist am linken Bildrand hart abgeschnitten.

So sah Barbara Schöneberger 2002 aus

„Das bin tatsächlich ich! 2002!“, schreibt Barbara Schöneberger zum Post und fügt die Worte „langeher“ und „diealtenbildersinddiebesten“ samt Hashtags dazu.

Die Aufnahme der 44-Jährigen ist also 16 Jahre alt. Damals war die quirlige Blondine 28 Jahre jung. Doch wie sah die Moderatorin damals bloß aus? Ihre Kulleraugen sind mit einem schwarzen Kajal umrandet Jedenfalls hatte Schöneberger damals einen völlig anderen Look: einen Pony! Trotz aller nostalgischen Gefühle witzelt sie selbst über ihre Frisur. So sind unter ihrem Insta-Post auch die Worte „Pony“ und „liebernicht“ zu lesen.

Ist Barbara Schöneberger ein „heißes Kätzchen“?

Fans feiern das Foto. Der TV-Star erntet Komplimente. „Wow“, „Schön, wie immer - und die Augen!!!“ und „Heißes Kätzchen“ ist in den Kommentaren zu lesen. „Was für ein zartes Reh“, findet ein User. Ein anderer meint: „Du bist heute noch eine schöne Frau.“

Eine gewisse Ähnlichkeit zu der US-Schauspielerin Olivia Newton John habe Barbara Schöneberger auf dieser Schwarzweiß-Aufnahme, stellen mehrere Follower fest.

