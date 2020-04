Nach TV-Aus: Bastian Yotta distanziert sich von seinem Skandal-Video - doch dann legt er nach

Reality-TV-Macho Bastian Yotta hat die roten Linien überschritten. In einem Video lässt er tief in seine Psyche blicken - und verteidigt nun seine eigenen Aussagen.

Update vom 18. April 2020: Das kürzlich aufgetauchte Skandalvideo, in dem Reality-TV-Star Bastian Yotta (43) frauenverachtende Äußerungen von sich gibt, schlägt immer höhere Wellen. In dem Clip, der auf dem Instagram-Kanal* „yottahunterthree“ gepostet wurde, erklärt der „Promis unter Palmen“-Teilnehmer unter anderem, dass Frauen zu Analverkehr bereit sein müssen und benutzt dabei eine vulgäre und sexistische Sprache, die wohl die allermeisten Zuhörer schockiert zurücklässt. Inzwischen hat Privatsender RTL erklärt, keine weiteren Formate mit dem Ex-Dschungelcamp-Bewohner zu planen (siehe unsere Meldung unten).

Bastian Yotta äußert sich auf Instagram zu seinem frauenverachtendem Video

Bastian Yotta hatte sich bereits mehrfach in seiner Instagram-Story zu dem Video geäußert. Unter anderem hatte er erklärt, die Aussagen seien ironisch gemeint, was angesichts von Aussagen wie „Ich finde, eine Frau hat drei Öffnungen, und wir Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen“ allerdings nur schwer vorstellbar ist. Nun sah er sich offenbar gezwungen, nochmal in einem Instagram-Post Stellung zu beziehen. Was allerdings mit einem Schuldeingeständnis beginnt, mündet in erneuten Rechtfertigungsversuchen:

Bastian Yotta distanziert sich von Skandal-Aussagen, verteidigt aber sein Verhalten gegenüber Frauen

„Menschen machen Fehler. Aber einem Fehler sollte es nicht an einer Entschuldigung fehlen. Diese will ich hiermit machen: Ich entschuldige mich bei allen Frauen und bringe zum Ausdruck, dass jeder Mensch einzig und alleine entscheidet was mit seinem Körper passiert“, beginnt er seinen Text unter einer Foto-Reihe, die unter anderem zeigt, wie Yotta sich Wasser über den Kopf schüttet. Geschlechtsverkehr solle immer im gegenseitigen Einverständnis stattfinden und beiden Spaß machen, so Yotta weiter. „Ich distanziere mich von den Aussagen, welche 2016 aufgenommen wurden.“

Dann verteidigt Yotta allerdings erneut sein Online-Coaching, in dessen Rahmen das Video entstanden ist: „Wenn das gesamte 5h-Coaching so frauenfeindlich wäre, warum hat sich keiner der 350 Viewer jemals beschwert oder an die Presse gewandt?“, fragt er seine Follower. Außerdem habe sich nie eine Ex-Freundin oder -Affäre über ihn beschwert. Zudem habe er bereits 2017 auf Instagram Männer dazu aufgerufen, auf Liebe mit seiner Partnerin zu setzen.

Nach Skandal-Video: RTL reagiert konsequent - TV-Aus für Bastian Yotta

Update vom 17. April: Nachdem das frauenverachtende Skandal-Video von Reality-TV-Star Bastian Yotta im Internet auf sämtlichen Kanälen herumging, reagierte der Sender RTL nun auf die Aussagen Yottas. Auf Twitter wurden die Sender Sat.1 und auch RTL auf das sexistische Video aufmerksam gemacht.

RTL sieht keine weitere Zusammenarbeit vor - Yotta rechtfertigt sich weiterhin

Der an die Fernsehsender RTL und Sat.1 gerichtete Tweet lautete, „Hey @sat1 @RTLde wäre richtig cool, wenn ihr solche sexistischen und misogynen Volldeppen nicht mehr in eure Sendungen lassen würdet“. Doch Sat.1, der Sender, der momentan „Promis unter Palmen“ ausstrahlt, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Jedoch tat dies RTL und kommentierte „Versprochen“ unter den Tweet.

Nachfragen der Abendzeitung zufolge, soll RTL weiter geantwortet haben, es sei „keine Zusammenarbeit mit Herrn Yotta geplant“.

RTL sieht keine weitere Zusammenarbeit vor - Yotta rechtfertigt sich weiterhin

Yotta selbst bestreitet seine Aussagen teilweise und meint, das Video sei aus dem Zusammenhang gerissen. Trotz Sätzen wie, „ich finde, eine Frau hat drei Öffnungen, und wir Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen“, verteidigt Yotta sein Verhalten. „In diesem Video sieht man ganz klar, dass daran herumgeschnitten wurde. Wer mein Coaching kennt, der weiß, dass ich im Zuge dessen verschiedene Männer-Typen durchdiskutiere“, versuchte er sich gegenüber der Bild zu rechtfertigen.

Erstmeldung vom 15. April: Mit diesem Video hat sich Reality-TV-Star Bastian Yotta ein ziemliches Eigentor geschossen. Der protzige Fernseh-Macho, der aus verschiedensten Fernsehformaten wie „Adam sucht Eva“ oder dem Dschungelcamp bekannt ist, ließ sich vor der Kamera auf unvergleichlich grobe Weise über das weibliche Geschlecht aus. Das frauenverachtende Video geht nun auf Twitter und Instagram* viral.

Bastian Yotta: Extrem vulgäres Video des Reality-TV-Teilnehmers aufgetaucht

In den Fernseh-Auftritten zeigt sich Bastian Yotta, der eigentlich Bastian Josef Gillmeier heißt, als Frauenkenner und gesundheitsbewusster Lifecoach. Doch der kürzlich an die Öffentlichkeit geratene Video-Clip legt die düstere Seite des 43-jährigen Muskelpakets offen. Laut einem Bericht der Bild tauchte das entsprechende Video erst auf Twitter auf und verbreitete sich schnell, später war der Clip auf dem Instagram-Profil „Yottahunterthree“ (Yotta-Jäger 3) zu sehen. Der Clip suggeriert eine Art Coaching, da Yotta in der Mitte des Raumes steht und auf den Zuschauer einredet. Doch der Inhalt ist alles andere als motivierend, das einzige Thema im Clip: Analverkehr.

Dabei verwendet der angebliche Millionär vulgäre sowie brutale Vokabeln und lässt die Zuschauer geschockt und angewidert zurück. Sein Monolog lässt sich schwer anhören, einige Zitate aus dem Video belegen, dass weder ein humoristischer noch ein ironischer Hintergrund besteht, der wenigstens die Aussagen erklären könnte.

Bastian Yotta: Selbsternannter Lifecoach schockiert mit geschmacklosesten Aussagen

„Ich finde, eine Frau hat drei Öffnungen, und wir Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen. So wirst du die Frau dazu überreden, sich in den A**** fi**** zu lassen“, so Yotta. Und wenn nicht – dann fi** halt ihre Freundin in den A****. Ich finde ganz ehrlich, eine Frau hat sich in den A**** zu fi**** zu lassen, das ist meine persönliche Einstellung“, heißt es im Video. Schockierende Aussagen, die man auch ohne viel Fantasie als Aufruf zur Vergewaltigung verstehen könnte.

„Mein Schw***, wie ihr ihn kennt vom Fernsehen, ist riesig. Wenn ich meinen Riesenschw*** in ein A******** reindrücke, dann zerreißt es die arme Sau“, sagt Yotta unter anderem ernsthaft in die Kamera. Es ist auch nicht das erste Video, das die Grenzen des guten Geschmacks überschreitet, wie in diesem Youtube-Clip zu sehen ist.

Der „Promis unter Palmen“-Teilnehmer versuchte sich, in seiner Instagram-Story* am Dienstag zu rechtfertigen und behauptete, dass eine „Hater-Seite“ das Video aus dem Zusammenhang reißt und der Clip vor drei Jahren entstanden wäre. Von den damaligen Zuschauern habe sich „keiner beschwert, alle haben’s verstanden“.

Bastian Yotta: Schwache Ausreden im Nachgang - „ Schon mal was von Ironie und Sarkasmus gehört?“

Dann setzte er mit einer weiteren langen Instagram-Story* seine Wutrede fort und versuchte erneut, seine getätigten Aussagen herunterzuspielen. „Und für die ganz Blöden noch mal: Habt ihr schon mal was von Ironie und Sarkasmus gehört? ,Ja, die Frau hat drei Löcher, die müssen gestopft werden!‘ Glaubt ihr wirklich, dass ich mich als Coach hinstelle und so was behaupte? Wirklich? Dann habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also nicht an meine Fans, aber an alle, die das Video sehen: Alter Falter, schaltet mal euer Hirn ein, das ist natürlich nicht ernst gemeint.“

Aber hallo er ist voll der ~Gentleman~ denn im Fernsehern trägt er manchmal Koffer. pic.twitter.com/kpMmCp7G3o — Janiners aka Zombiedachs ohne Gnade (@MoeSphaere) April 15, 2020

Dann wendet er sich in seiner Story an die Person, die für den Upload des Videos verantwortlich ist. Er nennt dabei einen vollen Namen und versucht so, öffentlich Stimmung gegen den vermeintlichen „Hater“ zu machen. Die weiteren Storys bestehen aus Screenshots von Nachrichten von Fans und Followern Yottas, die ihm ihre Unterstützung aussprechen.

~Alter Falter~

Glaubt ihr wirklich er würde sowas wie das, was er ja eindeutig in einem Video gesagt hat, in einem Video sagen?! pic.twitter.com/6evTrYCsLE — Janiners aka Zombiedachs ohne Gnade (@MoeSphaere) April 15, 2020

Schlussendlich schafft es auch eine gekünstelte Entschuldigung des Landshuters in seine Instagram-Story*. „Wenn sich jemand von dem 20-Sekunden-Ausschnitt angegriffen fühlt und die witzige Art und Weise von mir nicht verstanden hat, dann tut es mir leid, dann entschuldige ich mich bei euch.“

