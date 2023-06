„Bauer sucht Frau“-Liebling Anna Heiser zeigt verändertes Gesicht nach OP

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna Heiser hat bei Instagram einen weiteren privaten Moment geteilt. Dabei ging es dieses Mal nicht um ihr Leben als Mutter oder ihren Alltag in Namibia.



Namibia – „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser (32) gewährt ihren rund 176.000 Instagram-Followern regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt hat die zweifache Mutter in einem Beitrag von einer entscheidenden Operation in ihrem Leben berichtet.

Anna Heiser wird für „Mut“ zur OP bewundert

Der Instagram-Clip zeigt verschiedene Vorher-Nachher-Selfies der 32-jährigen Teilnehmerin von „Bauer sucht Frau“, die den Heilungsprozess nach dem Eingriff zeigen.

„Sagittale Spaltung des Unterkiefers und mein Weg danach“, kommentierte sie den Foto-Zusammenschnitt. Bevor sie sich für eine Zahnspange entschieden habe, habe sie gewusst, „dass ich dann die OP der Unterkiefer-Verlängerung machen muss, da ich sonst nicht richtig kauen könnte“, schreibt Heiser weiter. Der Weg sei nicht leicht gewesen und sie habe immer noch kaum Gefühl in ihrem Kinn, „aber ich bereue die Entscheidung nicht“, betont die Frau von Gerald Heiser (38).

„Finde es toll und mutig, dass du das gemacht hast Anna!“

Ihre Follower kommentierten mit viel unterstützenden Worten den Post: „Finde es toll und mutig, dass du das gemacht hast Anna!“, schreibt eine Userin. „Ich bewundere deinen Mut und das Ergebnis zeigt, dass es sich gelohnt hat“, schließt sich eine andere an.

Andere berichten auch von ihren eigenen Erfahrungen: „Ich habe diese OP auch hinter mir. Kann mich noch gut daran erinnern. Über das neue Lebensgefühl und die bessere Fähigkeit beim Essen freue ich mich noch heute.“

Anna Heiser schwärmt von ihrem Ehemann

Ende März berichtete Anna Heiser, die sich Ende 2021 erstmals mit Zahnspange zeigte, bereits in einem Instagram-Post von ihrer OP.

Dabei berichtete sie, dass ihr die Ärzte angekündigt hätten, dass sie „anders“ aussehen werde. „Es ist ein komisches Gefühl, denn ich kenne mich nur ‚so‘ - irgendwie gehört mein Doppelkinn zu mir“, schrieb sie zu einem Porträtfoto. Doch der Eingriff sei notwendig, „denn mein Überbiss ist so stark, dass ich ohne diese OP gar nicht richtig kauen könnte und die ganze kieferorthopädische Behandlung umsonst wäre“.

Am Ende verteilte sie noch ein Kompliment an ihren Mann: „Zum Glück liebt mich Gerald unabhängig von meinem Aussehen.“

2017 hatten sich Gerald und Anna Heiser in der 13. Staffel der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. Nach der Hochzeit 2018 wurde Ende Januar 2021 Sohn Leon geboren, im November 2022 folgte Töchterchen Alina. Seit September 2021 besitzt Gerald Heiser die elterliche Farm Kehoro in Namibia, wo die Familie auch zusammen wohnt.

Tagelang terrorisierte ein Brandstifter das Leben von „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser und ihrem Mann Gerald. Doch nun ist der Mann geschnappt worden. Verwendete Quellen: Instagram