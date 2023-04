„Bauer sucht Frau“: Alle Infos über die RTL-Show mit Inka Bause

Von: Alina Schröder

„Bauer sucht Frau“ zählt zu den beliebtesten Datingshows im deutschen Fernsehen. Das ist das Erfolgsgeheimnis der RTL-Kuppelshow.

Kuhstall, Traktoren und frische Landluft: Jedes Jahr aufs Neue wollen zahlreiche Bauern bei der Datingshow „Bauer sucht Frau“ ihre große Liebe finden. Woche für Woche versammeln sich dafür Zuschauer vor dem Fernseher, um mit den Single-Landwirten mitzufiebern.

Anfänge von „Bauer sucht Frau“ und Moderatorin Inka Bause

In Deutschland zählt „Bauer sucht Frau“ zu den erfolgreichsten Datingshows im Fernsehen. Das erste Mal flackerte sie 2005 über die deutschen RTL-Bildschirme, zur selben Zeit wie auch in Österreich. Dort wird sie seitdem auf dem Sender ATV ausgestrahlt. Das Format selbst ist aber nicht neu: Es basiert auf der britischen Sendung „Farmer Wants a Wife“. Dieses startete im Jahr 2001, beinhaltet bis heute allerdings nur zwei Staffeln.

In der deutschen Ausgabe suchen Jahr für Jahr bis zu zwölf Bauern eine Partnerin, die sich ein Leben und die Arbeit auf dem Hof vorstellen können. Doch das sind schon seit Jahren nicht mehr nur Männer: Auch gab es schon die ein oder andere Bäuerin, die ihr Liebesglück in der Show versuchte. Seit 2019 gibt es zudem ein Ableger namens „Bauer sucht Frau international“. Der Unterschied: Die Single-Landwirte kommen zwar aus Deutschland, leben aber inzwischen im Ausland.

Von Staffel 1 an wird die deutsche Ausgabe der Kuppelshow von Inka Bause moderiert, die dadurch größere Bekanntheit erlangte. Zuvor startete sie bereits eine Karriere als Schlagersängerin und folgte somit ihrem Vater Arndt Bause (†2003), der ein erfolgreicher Schlagerkomponist der DDR war.

Inka Bause moderiert seit Beginn der ersten Staffel die RTL-Erfolgsshow „Bauer sucht Frau“. © Montage: RTL/Stefan Gregorowius

Beliebte RTL-Datingshow: Wie „Bauer sucht Frau“ abläuft

Der Ablauf der Show ist immer gleich: Den Anfang macht das Scheunenfest, auf dem die alleinstehenden Landwirte zum ersten Mal auf ihre auserwählten Damen treffen. Anschließend startet die Hofwoche – bis zu vier Frauen dürfen mit auf den Bauernhof genommen werden. Dort wird es direkt ernst: Sie bekommen erste Einblicke in das Leben eines Landwirts und müssen von früh bis spät auf dem Hof mit anpacken. Schlussendlich liegt die Entscheidung beim Bauern, welche der Auserwählten doch wieder den Hof verlassen muss.

Nach dem Staffelende folgt eine Sondersendung, die den Namen „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“ trägt. In dieser besucht Moderatorin Inka Bause die Landwirte auf ihrem Hof und erfährt, wie es mit ihrem Liebesleben weiterging.

Ein Leben auf dem Hof: Bekannte Paare aus „Bauer sucht Frau“

Bei einigen „Bauer-sucht-Frau“-Paaren hat es sogar so gefunkt, dass sie später heirateten. Das wohl bekannteste Pärchen ist dabei Milchbauer Josef und seine thailändische Frau Narumol. Sie lernten sich in der fünften Staffel aus dem Jahr 2009 kennen und lieben. 2010 folgte die Hochzeit, ein Jahr später wurden sie Eltern einer Tochter. Seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow wurden sie regelmäßig von Kameras begleitet.

Bekannte „Bauer sucht Frau“-Paare

Herbert und Karin (1. Staffel, 2005)

Bruno und Anja (3. Staffel, 2007)

Josef und Narumol (5. Staffel, 2009)

Willi und Karola (5. Staffel, 2009)

Martin und Jenny (6. Staffel, 2010)

Uwe und Iris (7. Staffel, 2011)

Guy und Victoria (9. Staffel, 2013)

Steffen und Nicole (9. Staffel, 2013)

Gerald und Anna (13. Staffel, 2017)

Patrick und Antonia (16. Staffel, 2020)

Quelle: RTL

„Bauer sucht Frau“ auf RTL: Erfolg und Skandale

Die Doku-Soap auf RTL fand nach der Erstausstrahlung von „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2005 schnellen Erfolg. Millionen von Zuschauer bescherten dem Format hohe Einschaltquoten. Der Quotenrekord wurde im Jahr 2008 mit 8,59 Zuschauern geknackt.

Doch, keine Datingshow ohne Skandale: In der vierten Staffel zeigte ein Bauer vor laufender Kamera, wie er seine Hühner mit dem Finger stimulierte. Daraufhin erstattete die Tierrechtsorganisation PETA eine Anzeige. 2012 wurde bekannt, dass ein Ziegenwirt aus der 8. Staffel jahrelang Mitglied der NPD gewesen war. Zudem organisierte er sich bei der rechtskonservativen Partei Deutsche Soziale Union (DSU). RTL verbannte den Jungbauern daraufhin aus dem Format.