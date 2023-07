„Nicht für die Welt“: Deswegen will Beatrice Egli ihre Biografie doch nicht veröffentlichen

2021 kündigte Beatrice Egli an, ihre Memoiren zu veröffentlichen. Dazu kommt es nun doch nicht: Der Schlagerstar hat einen Rückzieher gemacht.

Zürichsee – Beatrice Egli (35) ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen überhaupt. Vor wenigen Wochen brachte sie mit „Balance“ ihr zehntes Studioalbum auf den Markt, mit dem sie in Deutschland und der Schweiz auf Platz eins der Charts landete. Treue Anhänger der Musikerin haben möglicherweise bemerkt, dass ihre angekündigte Biografie „Ganz egal! - Wie ich lernte, dem Leben zu vertrauen“ nun doch nicht erschienen ist – und dabei wird es auch bleiben.

Beatrice Egli: Enthüllungsbuch wird nicht das Licht der Welt erblicken

Vor Kurzem erklärte Beatrice Egli, dass sie sich auch einen Job in der Mode gut vorstellen könnte. Weitere Details aus ihrem Leben wollte die Sängerin eigentlich in ihren Memoiren erzählen, die im November 2021 beim Verlag Eden Books veröffentlicht werden sollten. Damals kündigte die gebürtige Schweizerin an, in dem Buch ein „Geheimnis“ zu verraten, „von dem niemand wissen soll und welches sie sich bis heute bewahrt hat“.

Allerdings werden die Fans nun doch nicht erfahren, worum es sich bei dieser pikanten Enthüllung handelt. Im Interview mit heute.at erklärt Beatrice Egli, dass sie das Buchprojekt zurückgezogen hat. Dabei war die Biografie bereits fertig getippt und hatte ein Veröffentlichungsdatum sowie ein Cover. „Das war anders geplant“, räumt der Schlagerstar ein. „Ich habe während des Schreibens gemerkt, das ist meine Geschichte und ich will sie nur für mich behalten. Dieses Buch bleibt für immer für mich geschrieben, das war meine Pandemiezeit, aber ich werde es nie veröffentlichen.“

Schon gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Heute ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Sie moderiert ihre eigene TV-Show, steht bei den Formaten ihrer Kollegen auf der Bühne und zieht mit ihren Liedern durchs ganze Land. Ihren Sieg bei DSDS hat die Schweizerin als Sprungbrett genutzt und hat mehr als bewiesen, dass man es als Castingshow-Gewinner sehr weit bringen kann. Was die wenigsten aber wissen dürften: Eigentlich ist Beatrice Egli gelernte Frisörin.

Therapeutischer Schreibprozess: Beatrice Egli findet Biografie für eine Veröffentlichung zu privat

Die ehemalige DSDS-Siegerin hat gute Gründe, ihre Biografie nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. „Dieses Buch war für mich und nicht für die Welt“, stellt sie klar. Der Schreibprozess an sich sei sehr therapeutisch gewesen. „Es hat aber meine Welt verändert, weil ich viel Zeit und Raum gefunden habe, um zu reflektieren und niederzuschreiben. Es hat viel dazu beigetragen, dass ich den Neuanfang gewagt habe“, erläutert Egli. „Irgendwann während des Schreibens bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich lasse das dann zurück, es ist Zeit für etwas Neues.“

2021 kündigte Beatrice Egli an, eine Biografie auf den Markt zu bringen. Tatsächlich hat sie ihre Memoiren auch geschrieben – doch die werden nun nicht veröffentlicht. © Instagram/beatrice_egli_offiziell & IMAGO / HMB-Media

Beruflich läuft es für die Musikerin aber auch ohne Biografie hervorragend: Vor Kurzem eroberte sie mit ihrem neuen Album die Chartsptze: Damit stieß Beatrice Egli sogar Schlagerkollegin Daniela Alfinito (52) vom Thron. Verwendete Quellen: heute.at