Beatrice Egli schimpft über dreiste Werbe-Fälschung: „Solche Scheiß-Tabletten!“ 

Sängerin Beatrice Egli wird als Werbegesicht für fragwürdige Pillen missbraucht. Der Schlagerstar ist stinksauer und stellt klar: „Ich mach keine Werbung für solchen Sch...“.

Berlin - Werbe-Fake mit Beatrice Egli: Die Schlagersängerin ist stinksauer. Ihr Name wird im Moment für eine gefälschte Diatpillen-Werbung missbraucht. Wie die 31-Jährige in einem Video auf Instagram zeigt, kursiert ein bearbeitetes Foto im Netz, auf dem sie angeblich für entsprechende Tabletten wirbt. Auf dem Bild hält die Sängerin eine Pillen-Dose in der Hand. Dazu der Text: „Ermüdet vom Dauertraining ohne Ergebnis?“.

Bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass es sich dabei um eine Foto-Montage handelt. Auf dem Original wurde die Sängerin mit einem Musikpreis in der Hand abgelichtet. „Das ist übrigens das Originalbild mit dem ‚Swiss Musik Award‘ in der Hand. Und dann solche Scheiß-Tabletten. Das gibt‘s nicht“, schimpft sie in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Beatrice Egli: „und ich mach schon gar keine Werbung für solchen Sch...“

„Leute! Wenn ihr irgendwo Werbung seht, wo ich Werbung machen sollte für Tabletten zum Abnehmen - bitte glaubt diesen Scheiß nicht!“, so der Appell der 31-Jährigen. „Es gibt keine Tabletten, wo man abnehmen kann und ich mach schon gar keine Werbung für solchen Sch...“, stellt Egli klar.

Die meisten Diätpillen sind nach Ansicht von Experten übrigens oft teuer und fast wirkungslos. Manche Mittel sind sogar gesundheitsgefährdend. Beim Konsum ist also besondere Vorsicht geboten.

Nicht nur Beatrice Egli: Auch Judith Rakers bereits Opfer von Fake-Werbung

Beatrice Egli ist nicht der einzige Promi, der Opfer derartiger Fake-Werbung geworden ist. Auch Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers wurde bereits unfreiwillig zum Werbegesicht für dubiose Geschäfte. Neben Diätpillen hatten Betrüger die TV-Moderatorin außerdem für fragwürdige Geschäfte mit der Internet-Währung Bitcoin missbraucht.

Diese Gerüchte dagegen bereiten Beatrice Egli weniger Sorgen. Ihr Name wird oft im Zusammenhang um eine neue Frau im Leben von Florian Silbereisen genannt. Kürzlich äußerte sich Beatrice Egli selbst zu den Liebesgerüchten.

