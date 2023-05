Bei Andy Borg: Stefan Mross verrät Details zu neuer „Immer wieder sonntags“-Staffel

Von: Jonas Erbas

Am 7. Mai startet „Immer wieder sonntags“ in seine neue Staffel. Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ verriet Moderator Stefan Mross nun weitere Details zur ARD-Show.

Offenburg – Eigentlich steht beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ja die Musik im Vordergrund, doch für seinen Freund und Kollegen Stefan Mross (47) nahm sich der 62-jährige Österreicher die Zeit, um mit ihm über die neue „Immer wieder sonntags“-Staffel (startet am 7. Mai, um 10:00 Uhr im Ersten) zu sprechen.

Bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Stefan Mross enthüllt Details zu „Immer wieder sonntags“

In seine urige Weinstube hatte sich Andy Borg am Samstagabend (29. April) wieder einmal Größen der Volks- und Schlagermusik geladen, um gemeinsam mit ihnen zu musizieren. Die „Schlager-Spaß“-Zuschauer durften sich über Auftritte von Fantasy, Olaf dem Flipper (77), Katharina Herz (43) oder den Edlseern freuen. Stargast des Abends war allerdings Stefan Mross, der bei seinem Weggefährten die Werbetrommel für den „Immer wieder sonntags“-Staffelstart rühren durfte.

Man wolle „Appetit machen auf Sonntag in einer Woche“, verkündete Andy Borg – gesagt, getan: Im Gespräch mit dem „Adios Amor“-Sänger verriet der frisch verliebte Stefan Mross in Teilen, welche Programmpunkte bei „Immer wieder sonntags“ auch in diesem Jahr zurückkehren werden. „Wir brauchen Nachwuchs“, so der 47-Jährige, deshalb werde das „Rote Mikrofon“, bei dem die ganz Kleinen ihr Lieblingslied auf der großen Bühne singen dürfen, zurückkehren.

Stefan Mross‘ Gäste zum „Immer wieder sonntags“-Auftakt Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Daniel Sommer, Andy Borg, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim, Nicole, Julia Lindholm, Die Fetzig‘n aus dem Zillertal, Miguel Gaspar u.v.m.

Stefan Mross bestätigt bei Andy Borg: Auch „Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade kehrt zurück

Außerdem solle auch in diesem Jahr die „Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade ausgetragen werden, bei der sich Stefan Mross erneut auf die Suche nach dem nächsten Schlager-Talent begibt. Wer am Ende gewinnt, entscheiden die Zuschauer per Telefon. Bereits in der ersten Folge wird ausgelost, welcher Kandidat wann antritt, verriet der Moderator bei Andy Borgs „Schlager-Spaß“ abschließend. Die Starküche mit Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) dürfte indes aller Wahrscheinlichkeit nach gestrichen sein – doch offenbar hat man bereits an einer alternativen Idee gefeilt.

Am Samstagabend (29. April) gastierte Stefan Mross beim „Schlager-Spaß“ seines Freundes und Kollegen Andy Borg – und gab dort freudig Auskunft über die neue Staffel seines ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ © Screenshot/SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg

Zuletzt schien nicht sicher, ob der 47-Jährige nach seiner Vorstrafe überhaupt ins Erste zurückkehren werden: Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“-Engagement spaltete Schlagerfans. Man solle einen „anderen Moderator suchen“, forderte ein Zuschauer sogar. Verwendete Quellen: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ (SWR; Ausgabe vom 29. April 2023), daserste.de