US-Superstar lässt eigene Kinder in Berliner Holocaust-Gedenkstätte toben - große Empörung

Im Rahmen ihrer Welttour hat ein US-Superstar gerade in Berlin Halt gemacht. Allerdings sorgt die Prominente nicht nur wegen ihres Konzertes, sondern auch wegen eines speziellen Instagram-Posts für Aufruhr.

Berlin - „Berlin, ich liebe dich!“ - Mit diesen Worten verleiht Pink ihren Gefühlen Ausdruck. Der amerikanische Superstar befindet sich ja gerade auf seiner großen „Beautiful Trauma“- Welttour und stand jetzt auch in der Landeshauptstadt auf der Bühne. Doch die Künstlerin ließ es sich auch dieses Mal nicht nehmen, ihren Tourort gemeinsam mit ihren Kindern zu erkunden.

Während der international bekannte Promi ja letztens noch beinahe unerkannt durch Köln radelte, war nun eben Berlin Zielort ihrer Entdeckungstour. So setzte sich die Amerikanerin auch mit der deutschen Vergangenheit auseinander und besuchte mit ihren Kindern auch das Holocaust-Mahnmal im Herzen der Stadt. Diesen speziellen Moment hielt sie nun auch auf Instagram mit einem Post fest.

Pink: Böse Kritik nach Denkstätten-Post

Doch gerade das gefällt einigen offenbar so gar nicht. Grund des Anstoßes sind ausgerechnet Pinks Kinder, die zwischen den Stelen des Denkmals, also dem Symbol für die zahlreichen ermordeten Juden, umhertollen. Viele sehen dies als ein Zeichen fehlenden Respekts. So muss sich die Künstlerin für ihren Post gleich einige böse und sarkastische Kommentare anhören: „Ich kann es gar nicht erwarten, Bilder zu sehen, wie deine Kinder in Auschwitz herumtoben“, heißt es zum Beispiel. „Dieser Ort ist nicht wirklich dafür da, um Verstecken zu spielen, liebe Pink“, wird die Sängerin weiter gerügt. Nur, weil sie selbst Jüdin sei, wäre das keine Erlaubnis, weshalb sie ihre Kinder in dem Mahnmal herumtoben lassen könne. „Den Kindern gebe ich nicht die Schuld. Ich gebe DIR die Schuld“, greifen die User Pink weiter an.

Pink von Fans nach Post aus Holocaust-Mahnmal verteidigt

Nicht alle aber finden den Post derart pietätlos - im Gegenteil! Manche User danken Pink sogar für ihren Besuch der Denkstätte und dafür, dass sie ihre Kinder dorthin mitgenommen habe. „Ich liebe, dass nicht vergessen wird, was geschehen ist. Ich liebe diese Art, das Leben zu feiern“, loben die User.

Das soll nämlich auch im Sinne des Architekten des Holocaust-Mahnmals, Peter Eismann, gewesen sein, wie die User zu wissen meinen. So würde der es eine gute Sache und keinesfalls konträr zu dem Ort finden, dass Kinder dort spielen und ihre Kindheit genießen würden: „Er hat klar gemacht, dass er will, dass die Denkstätte ein Teil des alltäglichen Lebens ist und kein heiliger Platz“, erklären die User. Außerdem seien die Gräueltaten nicht am Ort des Denkmals begangen worden, sodass niemand auf den Gräbern der Opfer umherspringen würde.

Eine Jüdin schreibt darüber hinaus, sie könne nichts Beleidigendes an Pinks Post finden. Stattdessen würde sie Freude empfinden, zu sehen, wie Kinder ihr Leben genießen und nach dem Tod so vieler Menschen weitermachen würden: „Das zeigt, dass der Geist des jüdischen Volkes weiterlebt und es nicht ausgelöscht wurde und nicht verschwinden wird.“

Pink wehrt sich gegen Anfeindungen nach umstrittenen Denkmal-Posts

Auch Pink selbst hat sich bereits gegen die Anfeindungen nach ihrem Post zur Wehr gesetzt und sich direkt an alle User beziehungsweise Kritiker gewandt: „Zu all den Kommentaren: Diese Kinder sind in der Tat jüdisch, weil ich es bin und die gesamte Familie meiner Mutter. Derjenige, der das konstruiert hat, hat daran geglaubt, dass Kinder Kinder sind, und das sehe ich als eine Feier des Lebens nach dem Tod“ schreibt die Musikerin und fordert alle auf: „Bitte behaltet euren Hass und eure Wertungen für euch.“

Pink auf „Beautiful Trauma“-Tour

Doch Berlin und Köln sind nicht die einzigen deutschen Städte, in denen Pink zu Besuch war. So schlenderte der Mega-Star unlängst auch durch einen Zoo in Hamburg oder schlürfte Wein in Stuttgart.