„Besser Rot als gar keine Farbe“: Andrea Kiewel verharmlost den Sonnenbrand ihrer Gäste

Von: Volker Reinert

Unter dem Motto „Es lebe der Sport“ präsentierte Andrea Kiewel am Sonntag den „ZDF-Fernsehgarten“. Bei Schachprofi Elisabeth Pähtz leistete sich „Kiwi“ bezüglich der hohen Temperaturen einen Fauxpas.

Mainz - Andrea Kiewel (58) führte am Sonntag (9. Juli) bei bestem Sommerwetter durch den ZDF-„Fernsehgarten“. Dieses Mal begrüßte die Berlinerin nicht nur Music-Acts wie beispielsweise Joachim Witt (74), sondern auch Sportler und Sportlerinnen. Denn: Das Motto der Show lautete „Es lebe der Sport“. Doch als die deutsche Schach-Großmeisterin Elisabeth Pähtz (38) gegen zehn Schachprofis im Simultanschach antrat und „Kiwi“ sie interviewte, leistete sich die Moderatorin eine unglückliche Aussage …

Fernsehgarten: Pflichtprogramm für Schlager-Fans

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist ein absolutes Muss für Schlager-Fans am Sonntagmittag. In den Sommermonaten verfolgen unzählige TV-Zuschauer die von Andrea Kiewel moderierte Show und freuen sich über viele unvergessliche Momente. Doch in der Ausgabe vom 9. Juli kam es direkt zu mehreren Patzern. So kam es bei der Anmoderation von Mickie Krause (53) zu einer Tonpanne und auch „Kiwi“ erlebte einen Fauxpas in der Show, als sie einen ukrainischen Schachspieler auf Russisch ansprach.

Doch damit nicht genug: Die 58-Jährige ließ sich anschließend auch bei Schachgroßmeisterin Elisabeth Pähtz zu einer Aussage hinreißen, die bei hohen Temperaturen über 30 Grad nicht sonderlich gut angebracht war. Der Spruch war zwar mit großer Wahrscheinlichkeit lustig gemeint, doch sollten die Gefahren von zu viel Sonneneinstrahlung nicht unterschätzt oder gar verharmlost werden.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli 2023: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Andrea Kiewel leistet sich Fauxpas im Fernsehgarten

Elisabeth Pähtz spielte während der Sendung gegen zehn Schachprofis im Simultanschach. So musste die 38-Jährige bei über 30 Grad von Tisch zu Tisch laufen und wirkte sehr angestrengt. Als Andrea Kiewel die Schachmeisterin zwischendurch interviewen will, fallen ihr rote Flecken auf der Haut der 38-Jährigen auf. „Hast du dich mit Sonnencreme eingecremt?“ Pähtz gab zu: „Das habe ich vergessen.“ Die Moderatorin verharmloste daraufhin einen möglichen Sonnenbrand: „Die Schultern sind schon rot, aber aus Rot wird Braun. Besser Rot als gar keine Farbe.“ Und auch Schlagerstar Krause ergänzte: „Ich sehe auch aus wie ein Hummer“.

Andrea Kiewel moderiete am 9. Juli den ZDF-„Fernsehgarten“ unter dem Motto „Es lebe der Sport“. Bei Schachgroßmeisterin Elisabeth Pähtz leistete sich „Kiwi“ einen unangebrachten Kommentar. © Screenshot: zdf.de

Die Schachmeisterin ließ sich von den Kommentaren allerdings nicht aus der Ruhe bringen und konzentrierte sich weiterhin auf ihr Schachspiel, dass sie im Übrigen am Ende auch gewann und einen großen Pokal von „Kiwi“ entgegennehmen durfte. Die Moderatorin fragte am Ende noch einmal nach, was denn das Schwierigste bei der Schachpartie war. Pähtz antwortete: „Heute klar die Sonne.“ Im ZDF-„Fernsehgarten“ kam es darüber hinaus noch zu einer weiteren Live-Panne und einer Schrecksekunde. In der Schlagershow stützte ein Kameramann mitten auf der Bühne. Verwendete Quellen: zdf.de