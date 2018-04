Bikini-Selfie von Verona Pooth: Noch knapper geht nicht

Immer wieder gerne postet Verona Pooth Bilder, auf denen sehr viel Haut zu sehen ist. Ihr neuestes Bikini-Selfie könnte kaum knapper sein.

Going - Wie die meisten Stars und Sternchen ist auch Verona Pooth im Selfie-Fieber. Kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht ihre Fans mit Bildern versorgt. Gerne auch freizügig, schließlich kann sich ihr Körper auch mit knapp 50 Jahren noch sehen lassen.

„I’m ready to take off... see you“ (“Bereit zum Abheben... wir sehen uns“) schreibt die Moderatorin zu ihrem neuesten Foto auf Instagram, auf dem sie in einem knappen rosafarbenen Bikini posiert. Ihre Fans sind von dem Selfie begeistert. Die 320 Kommentare (Stand 10.4.18, 13.25 Uhr) überschlagen sich mit Komplimenten für ihre Figur. „Wow, so ein schöner Körper“, „Hammer Body“ oder „Du hast eine richtig tolle Figur“ sind sich die Fans einig. Andere haben noch einen weiteren Vorschlag für Verona Pooth: „Es wird echt mal Zeit für ein Playboyshooting“. Ob ihre Fans darauf hoffen dürfen? Zumindest dürfte es nicht das letzte Foto gewesen sein, bei dem die 49-Jährige viel Haut zeigt.

In den vergangenen Wochen postete Pooth regelmäßig derartige Fotos. So auch kurz nach Ostern, als sich die Werbeikone für ein Bikini-Selfie im Badezimmer eines Biohotels in Österreich positionierte. Doch ob dieser Schnappschuss so geplant war, ist fraglich. Von vorne: perfekte Pose vor goldfarbenem Waserhahn, erstklassiges Selfie. Ihre Rückseite im Spiegel fällt weniger vorteilhaft aus: Die weiße Bikinihose wirft Falten, sitzt nicht wirklich, auch die Pose könnte schmeichelhafter sein.

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Mär 30, 2018 um 6:36 PDT

Die meisten ihrer Fans feierten sie trotzdem. „Mach doch noch mal so einen heißen sexy Kalender, wie du schon früher mal hattest!! Ich habe sie alle gehabt, die waren einfach ein Augenschmaus“, kommentiert ein User. „Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll“, findet ein anderer. „Warum hab ich die gleiche Figur wie du, obwohl ich erst 28 bin?!?“, beklagt sich ein weiterer Fan.

