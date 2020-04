Bill Withers ist tot - „Ain't No Sunshine“ zählte zu seinen größten Hits - Todesursache wohl bekannt

Bill Withers ist tot. Die Musik-Legende ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die mutmaßliche Todesursache ist offenbar bereits bekannt.

Los Angeles - Die amerikanische Musik-Legende Bill Withers ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Withers starb an Herzproblemen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll der mehrfache Grammy-Gewinner bereits am Montag in Los Angeles gestorben sein. Die Musik-Ikone lieferte zahlreiche Hits. Insbesondere seine Songs „Ain't no sunshine“, „Lovely Day“ oder „Lean on me“ sind auf der ganzen Welt bekannt.

Bill Withers gestorben: Familie nimmt Abschied

„Wir sind erschüttert von diesem Verlust unseres lieben Ehemanns und Vaters“, schreibt die Familie laut der Nachrichtenagentur AP. „Ein einzigartiger Mann, dessen großes Herz die ganze Welt verbinden wollte. Mit seiner Poesie und seiner Musik sprach er ehrlich zu den Menschen und verband sie miteinander.“

Außerdem betont sie die weiterhin große Bedeutung seiner Musik: „Er lebte eng mit seiner Familie und seinen Freunden - doch seine Musik gehört der ganzen Welt. In diesen schweren Zeiten beten wir dafür, dass seine Musik seinen Fans Beruhigung und Unterhaltung bieten möge.“

Bill Withers gestorben: Große Schwierigkeiten in jungen Jahren

William Harrison Withers Jr. wurde 1938 in Slab Fork, West Virginia, geboren. In seiner Kindheit hatte der Musiker große Probleme, Anschluss zu finden. Denn er stotterte.

Als Withers gerade einmal 13 Jahre alt war, verstarb sein Vater. In der Folge half seine Großmutter bei der Erziehung des Jungens.

Seine einzigartige Karriere nahm in den 1970er-Jahren endgültig Fahrt auf. Während seiner Laufbahn gewann er unter anderem drei Grammys. 1985 zog er sich aus dem Musik-Business zurück - und verschwand von den großen Bühnen der Welt. Seine Musik ist jedoch auch heute noch gefragt. Etliche seiner Stücke wurden gleich mehrmals gecovert.

