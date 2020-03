In Unterwäsche: Billie Eilish zeigt sich erstmals ohne weite Klamotten - aus traurigem Hintergrund

Die Sängerin Billie Eilish überraschte zum Auftakt ihrer Welttournee mit einem freizügigen Auftritt. Normalerweise trägt sie nur weite Klamotten. Der Auftritt hat jedoch einen traurigen Hintergrund.

Die Sängerin Billie Eilish ist dafür bekannt, sich nur in weite Klamotten zu hüllen.

Bei einem Konzert in Miami zeigte sie sich erstmals freizügig.

Sie hatte dabei aber eine wichtige Botschaft zu verkünden.

Miami - Billie Eilish ist im Moment an der Spitze des Musik-Business. Die 18-jährige Sängerin hat bei den vergangenen Grammys alle vier Hauptpreise abgeräumt. Sie begeistert ihre Fans auf der ganzen Welt mit ihrer einzigartigen Stimme. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Kolleginnen überzeugt sie auch nur mit ihrer Stimme und nicht mit körperlichen Eigenschaften. Bewusst trägt die junge Sängerin nur weite Baggy-Klamotten. Ihr ist es wichtiger sich wohl zu fühlen, als den Normen der Pop-Industrie zu entsprechen.

Billie Eilish zeigt sich bei Welttournee erstmals freizügig

In den Sozialen Medien wurde die Sängerin, die den Titel-Song für den neuen James-Bond-Film singt, schon häufig wegen ihres Kleidungsstils angefeindet. „Ich möchte nicht, dass die Welt alles über mich weiß. Deshalb trage ich große, hängende Klamotten“, erklärte sie einst. Sie geht damit auch gegen das Bodyshaming vor.

Zum Auftakt ihrer Welttournee in Miami hat sie nun erstmals in der Öffentlichkeit ihr Markenzeichen abgelegt und sich freizügig gezeigt. Auf der Leinwand im American Airlines Arena spielte Eilish ein Video von sich ab, in dem sie sich Stück für Stück auszieht und dann nur noch in Unterwäsche im Wasser abtaucht.

Billie Eilish zieht sich in Video aus - Sie hat eine traurige Botschaft

Das Publikum rastete aus während das Video lief. Dabei bemerkten viele nicht um was es Billie Eilish überhaupt ging. Denn die 18-Jährige hielt in dem Video eine bedeutende Rede: „Wenn ich trage, was bequem ist, bin ich dann keine Frau? Wenn ich die Schichten ablege, bin ich dann eine Schlampe? Kennt ihr mich wirklich? Ihr habt Meinungen über meine Ansichten, meine Musik, meine Kleidung, meinen Körper. Manche Menschen hassen, was ich trage, manche Menschen lieben es. Manche Leute nutzen es, um andere zu beschämen, manche Leute nutzen es, um mich zu beschämen.“

Eilish spüre die Blicke der Menschen, immer. Und nichts, was sie tue bleibe unbeobachtet. „Ich spüre euer Starren, eure Missbilligung oder eure Seufzer der Erleichterung - wenn ich danach lebe, werde ich niemals fähig sein mich zu bewegen.“

Billie Eilish: „Der Körper, mit dem ich geboren wurde, ist nicht was ihr wolltet?“

Die Sängerin kritisiert die Fixierung der Gesellschaft auf das Äußere. In dem Video fährt sie mit ihrer Botschaft fort: „Wäre es euch lieber, wenn ich kleiner wäre? Schwächer? Größer? Wollt ihr, dass ich still bin? Provozieren euch meine Schultern? Meine Brust? Ist es mein Bauch? Meine Hüfte? Der Körper, mit dem ich geboren wurde, ist nicht was ihr wolltet?“

Während ihre Fans bei dem Konzert ihre Botschaft nicht richtig wahrnahmen, wird sie in den sozialen Medien dafür gefeiert.

md

