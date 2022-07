Boris Becker: Das sagt Tochter Anna Ermakova zur Haftstrafe ihres Vaters

Von: Marco Büsselmann

Anna Ermakova ist die Tochter von Boris Becker. © Horst Ossinger/dpa

Boris Becker sitzt seit Ende April in einem Londoner Gefängnis. Was Tochter Anna Ermakova zur Haftstrafe ihres Vaters sagt, lesen Sie hier:

Seit Ende April sitzt Boris Becker in einem Gefängnis in London ein. Die Tennis-Legende ist zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden. Auch für Beckers Tochter Anna Ermakova ist die Verurteilung ihres Vaters ein echter Schock gewesen. HEIDELBERG24 verrät, was Anna zur Haftstrafe ihres Vaters sagt und welchen Wunsch sie in Bezug auf Boris äußert.

Ob Ermakova - welche die gemeinsame Tochter Beckers und des Models Angela Ermakova ist, mit dem der frühere Tennis-Star eine Affäre hatte - Boris schon im Gefängnis besucht hat, ist unklar. (mab)