Becker spricht erstmals über Ehe-Aus mit Lilly: „Ich kann nur das bezahlen, was ich habe“

Lange hielt sich Boris Becker bedeckt, nun sprach die Tennis-Legende erstmal über die Trennung. Der 50-Jährige hat einen großen Wunsch.

Berlin - Sport-Legende Boris Becker (50) geht von einer sauberen Scheidung von Ehefrau Lilly aus. „Der Hoffnungsschimmer ist, dass wir uns als Eltern fair unserem Sohn gegenüber verhalten“, sagte der Ex-Tennisstar am Montag im neuen Sat.1-Magazin „Endlich Feierabend!“.

Seine Hoffnung sei auch, „dass man die 13 Jahre nicht einfach so abhakt“. Becker betonte: „Ich bin ja fast ein Vorreiter der Patchworkfamilie mit meiner Ex-Frau Barbara haben wir das gut hinbekommen, wenn wir eben beide zusammenhalten und beide realisieren, es geht um das Wohl des Kindes. Das ist in dem Fall auch so. Wir haben beide den Amadeus, und da muss eben eine Lösung gefunden werden.“ Zu Gerüchten und Berichten, er und seine Frau redeten nicht mehr miteinander, sagte er: „Wir kommunizieren noch jeden Tag“, wenn auch „nicht mehr ganz so liebevoll“ wie früher.

Boris Becker: „Natürlich haben wir Anwälte eingeschaltet“

Ende Mai hatten Becker und seine Frau nach 13 Jahren Beziehung und neun Ehejahren die Trennung bekannt gegeben. Lilly Becker sprach anschließend von einem „langen Kampf um ihre Ehe“ und zeigte sich tief traurig über das Aus. Der Tennisstar und die Niederländerin hatten sich 2005 kennengelernt und am 12. Juni 2009 geheiratet.

Boris Becker sagte nun im TV-Interview: „Natürlich haben wir Anwälte eingeschaltet, das muss man heute machen“, allerdings gehe es nicht darum, dass seine Frau kein Geld bekommen solle. „Sicherlich wird auch meine Frau gut wegkommen, aber es muss natürlich alles fair zugehen. Und ich kann nur das bezahlen, was ich habe.“

Becker: „Wie Sie alle wissen, habe ich eine sehr temperamentvolle Frau ...“

Auf die Frage, wie viel er denn noch habe, sagte Becker: „Ein paar Mark oder Euro oder Pfund habe ich schon, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vor zehn Jahren.“ Zum laufenden Insolvenzverfahren wolle und könne er sich nicht im Fernsehen äußern.

Zuletzt hatten Medien darüber berichtet, dass es in der Villa von Boris und Lilly Becker zu einem Polizeieinsatz gekommen sei. Becker: „Wie Sie alle wissen, habe ich eine sehr temperamentvolle Frau und die kann schon mal lauter werden. Das ist auch alles passiert, als ich live Roger Federer gegen Kevin Anderson in Wimbledon kommentiert habe. Mein Sohn Elias war im Haus und rief mich an und sagte ‚Papa komm nach Haus!‘ Und ich meinte ‚Ich kann gerade nicht, ich bin gerade live dabei!‘ Da haben sich die Gemüter wieder beruhigt, und ich hoffe, dass wir jetzt auch bald das Ende finden.“

dpa