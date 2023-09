Balsam für Charlène von Monacos Seele: Begeisterung nach Botschafter-Treffen

Von: Annemarie Göbbel

Charlène von Monaco bringt mit einem einzigen Auftritt ihre Kritiker zum Verstummen. Beim Empfang des neuen Botschafters im Fürstenpalast überschlagen sich plötzlich alle vor Lob.

Monaco – Wer will schon immer das Sorgenkind sein? Charlène von Monacos (45) Zustand wurde in letzter Zeit so häufig infrage gestellt, dass die Nerven der Fürstin schon allein deshalb blank gelegen haben dürften. Ehemann Fürst Albert II. (65) sei auf Flirtkurs, treffe ungeniert seine Exfreundin, während die Fürstin im Palast zurückblieb. Von Unstimmigkeiten mit den Grimaldis war die Rede, dann verschwand auch noch Charlènes Instagram-Seite kommentarlos von der Bildfläche. Am Ende hieß es sogar, die gebürtige Südafrikanerin sei eines Staatsoberhauptes nicht würdig, nach so vielen Jahren könne sie nicht mal Französisch sprechen.

Ständig gibt das monegassische Fürstenpaar Anlass zur Kritik

Hinzu kamen Urlaubsbilder des Fürstenpaares auf der Yacht eines Oligarchen, während der Palast bemüht war, einen möglichen Korruptionsskandal abzuwenden. Die Trennungsgerüchte um Albert und Charlène verdichteten sich derartig, dass der Palast sich in einem einmaligen Schritt im März dieses Jahres sogar genötigt sah, die Beziehungskrise rigoros zu dementieren. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus, bald erschütterte die Meldung, die Fürstin lebe längst getrennt, komme nur noch zu offiziellen Terminen und wohne ansonsten in der Schweiz, die Weltpresse.

Vor diesem Hintergrund änderte ein einziger Auftritt der ehemaligen Schwimmsportlerin an der Seite des Fürsten die Stimmung. Die Fans der Fürstin blicken nicht mehr besorgt, sondern fasziniert nach Monaco. Es schien, als hätte Charlène ihre alte Souveränität wiedererlangt. Keine Melancholie zeigte sich auf dem Gesicht der Zwillingsmutter, der Blick war nicht länger abwesend, eine Landesmutter empfing schlicht an der Seite ihres Mannes Jean d‘Haussonville (55), den neuen Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Französischen Republik des Fürstentums Monaco.

Termin des Botschafters im Fürstenpalast Am Dienstag, 5. September, empfing Charlène zusammen mit Fürst Albert den neuen Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Französischen Republik des Fürstentums Monaco, Jean d‘Haussonville, im Fürstenpalast. Nach dem offiziellen Teil fand in der Residenz des Staatsministers ein Mittagessen statt, beim anschließenden Fototermin entstanden mehreren Fotos, die auf dem offiziellen Instagram-Account des Fürstenpaares veröffentlicht wurden. Der Diplomat und Administrator für Kulturangelegenheiten Jean d‘Haussonville war zwölf Jahre lang Generaldirektor des Landesguts von Chambord. Die Zeremonie fand in Anwesenheit von Außenministerin Yvette Lambin-Berti, Kabinettschef Christophe Steiner, Regierungsberaterin und Ministerin für Außenbeziehungen und Zusammenarbeit Isabelle Berro-Amadeï sowie Herrn Yann Battefort, dem ersten Berater der französischen Botschaft statt.

Gekonnter Auftritt mit dem neuen Botschafter begeistert die Fans

Charlène und Albert gaben ein äußerst harmonisches Bild bei der Begrüßung des Botschafters im Palast ab. Das Fürstenpaar hat sich bei aller Kritik und schwelenden Krisengerüchten offenbar gefangen (Fotomontage). © Eric Mathon/ Instagram @ palaisprincierdemonaco & Niviere David/Imago

Elegant wie eh und je, betrat Charlène in einem navyfarbenen Ensemble von Ralph Lauren die Szene, die später vom Palast bei Instagram zur Verfügung gestellt wurde. „Wunderschön, Charlène!“, kommentieren einige Fans von palaisprincierdemonaco und merken an, dass das Fürstenpaar ausgesprochen harmonisch wirkte. Selbst dem britischen Express war der Auftritt einen Artikel wert, hier war sogar vom „Look des Jahres“ von Ralph Lauren im Fürstenpalast die Rede.

Von Kopf bis Fuß in Dunkelblau sah Charlène auch wirklich ausgesprochen stilvoll aus. Das Schulterfrei-Oberteil des Modelables (Mulberry Silk Off-The-Shoulder Sweater in Lux Navy, 737 Euro) und dazu passende plissierte Chiffon-Hose (Zelah Pleted Chiffon Trousers in Lux Navy, 2.324 Euro) saßen wie angegossen an der sportlichen Figur der ehemaligen Olympionikin. Dazu kombinierte die Fürstin eine Statement-Perlenkette. Neben Albert im dunklen Einreiher legten die zweifachen Eltern endlich die Attitüde an den Tag, der die Monegassen stolz auf ihre Oberhäupter macht.

Womöglich hat die Vorfreude auf die unmittelbar bevorstehende Südafrika-Reise Charlènes von Monaco ihr neues Strahlen mitverantwortet. Verwendete Quellen: express.co.uk, Instagram @palaisprincierdemonaco