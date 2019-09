Schauspiel-Star tot mit nur 49 Jahren - Aufwühlende Details zu der Todesursache

Two and a Half Men trauert um einen Schauspieler, der unter anderem auch in American Pie mitwirkte. Die Hintergründe zum Tod sind traurig.

New York - Trauer in der den USA, Schauspieler Brian Turk ist tot. Der US-Amerikaner verstarb am Freitag im Alter von nur 49 Jahren. Er blickt auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurück, die Hintergründe zu seinem Ableben sind traurig.

Brian Turk stirbt mit nur 49 Jahren - traurige Details zu seinem Tod

Brian Turk starb an den Folgen eines Hirntumors, welcher bereits vor einem Jahr bei ihm diagnostiziert wurde. Medienberichten aus den USA kam der Tod für Brian Turks Familie dennoch überraschend. Auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe wird für die Familie gesammelt. Dort ist zu lesen: „Als selbstlose und private Person, die er ist, hielt Brian den Krebs geheim, um seine Familie und Freunde nicht zu belasten." Sein privates Umfeld wusste also lange nicht um Brian Turks gesundheitlichen Zustand, nun trifft sie die traurige Erkenntnis.

+ Brian Turk ist im Alter von 49 Jahren gestorben. © Getty Images/AFP / Stephen Shugerman

Brian Turk: Schauspiel-Star aus Two and a Half Men und American Pie tot

Seinen Durchbruch erlebte Turk vor allem durch seine Serienrolle in „Carnivale“, in der er die Rolle des Gabriels verkörperte. Fans in Deutschland dürftr Brian Turk hauptsächlich aus Nebenrollen bekannt sein. Zu sehen war es unter anderem in „Buffy - im Bann der Dämonen“, Two and a Half Men“, „Jurassic Park“, Beverly Hills, 90210“ oder in „American Pie 2“.

as