„Brisant“-Expertin (ARD): Lover rettete ihr Leben - In intimem Moment

Ihr damaliger Liebhaber bewahrte „Brisant“-Reporterin-Susanne Klehn vor dem Tod. Eine Schock-Diagnose veränderte ihr ganzes Leben.

Eine Begegnung kann das ganze Leben verändern. Genau das passierte der „Brisant“-Reporterin Susanne Klehn. Durch einen Zufall entdeckt ihr damaliger heimlicher Lover eine schockierende Erkrankung bei ihr. 2009 wurde bei der 37-Jährigen schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade mal 27 Jahre alt. Wie sie darauf aufmerksam geworden ist, ist einfach kurios.

„Brisant“-Reporterin-Susanne Klehn bekommt Schock-Diagnose von Sex-Partner

Bei einem ihrer Sex-Treffen bemerkt der Liebhaber ein verändertes Muttermal auf Klehns Rücken. „"In einer Liebessituation, als er mir über den Rücken streichelte, hat er ein Muttermal am Rücken entdeckt. Ich hätte das an der Stelle nie gesehen. Mein Lover hat mir quasi das Leben gerettet", erklärt die Blondine gegenüber Bild.

Nach der schockierenden Diagnose trennte sich Klehn von ihrem damaligen Freund. Sie kam mit ihrem Lover zusammen, mit dem sie acht Jahre verbrachte. Mittlerweile ist sie wieder Single.

„Brisant“-Reporterin-Susanne Klehn macht schwere Zeit durch - leidet auch an Depressionen

Was folgt, ist eine schwere Zeit. Mehrmals muss sie unters Messer, 13 Narben erinnern sie an den Kampf gegen den Krebs. Und - sie wäre fast daran gestorben, berichtet bunte.de. Die Überlebenschance lag bei 67 Prozent. Klehn erzählt: „Ich konnte nur eines denken: Zu 33 Prozent bist du tot.“ Sie litt unter schweren Depressionen, verlor Haare, war abgemagert.

„Brisant“-Reporterin-Susanne Klehn schöpft Kraft aus der Erfahrung mit ihrer Krebserkrankung

Klehn betrachtet ihre Erfahrung mit dem Krebs nun positiv: „Am Ende war der Krebs das Beste, was mir passiert ist. Könnte ich heute die Zeit zurückdrehen, ich würde nicht auf ihn verzichten wollen. Er hat mich zu mir selbst geführt und ich kann die Frau, die ich heute bin, sehr gut leiden.“

Klehn hatte riesiges Glück. Mittlerweile ist sie krebsfrei.

