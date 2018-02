Bruder von „Sex and the City“-Star Kim Cattrall gestorben

Sie meldete ihn zuvor als vermisst

+ © dpa Kim Cattrall © dpa

Chris Cattrall, der Bruder von „Sex and the City“-Star Kim Cattrall (61), ist gestorben. Auf Instagram gab die Schauspielerin am Sonntagnachmittag (Ortszeit) den „unerwarteten“ Tod des 55-Jährigen bekannt. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Bruder.