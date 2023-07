Bundesweiter Quoten-Erfolg für eher unbekannte NDR-Show mit Kai Pflaume

Von: Melanie Habeck

Am Sonntag lief im NDR eine neue Folge der Rateshow „Kaum zu glauben!“. Obwohl die Sendung mit Moderator Kai Pflaume bisher nicht so bekannt ist, können sich die Quoten durchaus sehen lassen.

Hamburg – Mit „Wer weiß denn sowas?“ feiert Kai Pflaume (56) seit Jahren Erfolge, doch der Fernsehstar moderiert noch ein weiteres TV-Quiz. In der NDR-Rateshow „Kaum zu glauben!“ präsentiert der Entertainer kuriose Geschichten, die von prominenten Gästen treffsicher rekonstruiert werden müssen. Aktuell ist die bisher eher unbekannte Sendung immer sonntags im NDR zu sehen – und mausert sich zu einem echten Quotenerfolg.

Kai Pflaumes NDR-Quizshow „Kaum zu glauben!“ holt starke Werte am Sonntagabend

Am Wochenende waren die Einschaltquoten hart umkämpft: So lieferte sich die „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag (22. Juli) z. B. ein knappes Duell mit der RTL-Trampolinsendung „Big Bounce“. Einen Tag später (23. Juli) entpuppte sich dann ein eher unbekanntes Format als Quotenüberraschung: Ab 21:45 Uhr lief im NDR die Rateshow „Kaum zu glauben!“ mit Kai Pflaume, bei der laut DWDL-Zahlenzentrale im Schnitt 1,72 Millionen Menschen mitfieberten. Der NDR konnte sich beim Gesamtpublikum ab drei Jahren somit über einen beachtlichen Marktanteil von 8,3 Prozent freuen.

Damit erreichte „Kaum zu glauben!“ ein größeres Publikum als jeder Privatsender nach 20:15 Uhr. Dabei setzten die großen Privaten allesamt auf starke Filmtitel. Doch weder der deutsche Streifen „Der Schuh des Manitu – Extra Large“ auf Sat.1 noch die Hollywood-Produktionen „Tenet“ auf ProSieben oder „Stirb langsam: Jetzt erst recht“ auf RTL kamen an die Einschaltzahlen der NDR-Rateshow heran.

Quizshows auf NDR: Keine Chance für andere Dritte Programme

Doch nicht nur „Kaum zu glauben!“ konnte am Sonntagabend im NDR überzeugen: So fesselte das TV-Quiz „Na siehste!“ mit Moderator Elton (52) ab 22:45 Uhr durchschnittlich 970.000 Zuschauer, eine anschließende Wiederholung vom „Quizduell-Olymp“ mit Esther Sedlaczek (37) erreichte ab 23:30 Uhr immerhin noch 490.000 Personen. Mit der vollen Quiz-Dröhnung sicherte sich der NDR einen Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent und war somit das meistgesehene Dritte Programm.

Mit seinen Quizshows verbucht Kai Pflaume immer wieder TV-Erfolge: Anfang des Jahres holte die Jubiläumsshow zur 1000. Folge von „Wer weiß denn sowas?“ eine Traumquote von 5,8 Millionen Zuschauern – und ging im direkten Duell mit „Deutschland sucht den Superstar“ als eindeutiger Sieger hervor. Verwendete Quellen: DWDL