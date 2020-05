Stellt Carina Spack ihre Beziehung zu Serkan im Fernsehen auf die Probe?

Carina Spack aus Recklinghausen geistert aktuell durch die TV-Landschaft. Nach "Promis unter Palmen" könnte bald ein weiteres Format hinzukommen.

Carina Spack aus Recklinghausen ist durch diverse Teilnahmen im Reality TV bekannt geworden.

ist durch diverse Teilnahmen im Reality TV bekannt geworden. Hier lernte sie auch ihren Freund Serkan Yavuz kennen.

kennen. Nun könnte sie ihre Beziehung zu ihm auf eine harte Probe stellen - natürlich im Fernsehen.

Es hätte nicht schöner sein können: Carina Spack und Serkan Yavuz lernten sich in der vergangenen Staffel von "Bachelor in Paradise" vor einem Millionenpublikum kennen und lieben. Seitdem sind beide nicht mehr voneinander zu trennen. Auch auf Instagram kann man das junge Paar bei sämtlichen Aktivitäten verfolgen. Doch diese Beziehung könnte bald auf eine harte Probe gestellt werden, wie 24VEST.de* berichtet.

Carina Spack und Serkan Yavuz: Teilnahme bei Temptation Island?

Denn aktuell wird über eine Teilnahme von Carina Spack* - die erst kürzlich im TV weinte* - und ihrem Serkan bei "Temptation Island" (RTL) spekuliert. Und dieses Format hat es in sich. Das Prinzip: Vier Paare werden für zwei Wochen voneinander getrennt und mit einer Vielzahl an jungen, alleinstehenden Menschen in eine Villa verfrachtet. Und diese Singles haben nur eine Aufgabe: Die Beziehungen der Pärchen zu zerstören.

+ Sind ein Herz und eine Seele: Carina Spack und Serkan Yavuz zeigen ihre Liebe auch auf Instagram. © Carina Spack / Instagram

So hart ist Tempation Island - nimmt Carina Spack teil?

Wie hart das sein kann, zeigte die vergangene Staffel von "Temptation Island", die gerade erst zu Ende ausgestrahlt wurde: Drei der vier teilnehmenden Pärchen trennten sich nach der Teilnahme. Kaum ist die Sendung beendet, erzählte nun "Big Brother"-Kandidat Tim am Freitag auf Sat.1, dass Carina Spack und Serkan Yavuz für die neue Staffel angefragt worden seien. Tim dürfte diese Information zumindest aus erster Hand haben: Auch Serkan war als Kandidat bei "Big Brother" unterwegs.

Carina Spack und Serkan Yavuz sind auch im "Sommerhaus der Stars" zu sehen

Die Ausstrahlung von "Temptation Island" dürfte allerdings erst im Jahr 2021 erfolgen. Und nachdem die Recklinghäuserin nach "Promis unter Palmen" sogar Morddrohungen* erhielt, dürfte ihr eine Ruhepause mal ganz gut tun. Doch ganz verzichten müssen wir nicht auf Carina Spack und Serkan Yavuz im TV nicht: Die beiden werden nach übereinstimmenden Medienberichten wohl auch im "Sommerhaus der Stars" zu sehen sein.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

rath

Rubriklistenbild: © SAT.1