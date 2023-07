Nach „Immer wieder sonntags“-Absage: Stefan Mross schießt gegen Ex Anna-Carina Woitschack

Von: Melanie Habeck

Anna-Carina Woitschack sagte ihren Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ ab. Stefan Mross, ihr Noch-Ehemann und Gastgeber der Show, konnte sich daher einen Seitenhieb gegen seine Ex nicht verkneifen.

Rust – Auf diesen Auftritt hatten die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer lange hingefiebert: Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) sollte die Sängerin am 23. Juli in der Sendung ihres Noch-Ehemannes zu sehen sein. Doch wenige Tage vor ihrer Performance sagte die Blondine ab. Eine Entscheidung, die ihr Ex nun mitten in der Show kommentierte.

Bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross schießt gegen Ex Anna-Carina Woitschack

Die Musikerin hatte eine plausible Begründung für ihre TV-Absage parat: Da Anna-Carina Woitschack am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ auf der Bühne gestanden hatte, konnte sie wenige Stunden später nicht schon wieder bei „Immer wieder sonntags“ performen. Nun begrüßte Stefan Mross in besagter Sendung aber keinen Geringeren als Semino Rossi (61), der am Vorabend genau wie Anna-Carina Woitschack in der „Giovanni Zarrella Show“ gesungen hatte – und trotzdem den Weg zu „Immer wieder sonntags“ fand.

Im Gespräch mit Semino Rossi konnte sich „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross daher einen Seitenhieb gegen seine Ex Anna Carina Woitschack nicht verkneifen: „Also ich muss mal eins sagen, der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Gestern noch beim großartigen Giovanni Zarrella, heute die ganze Nacht durchgefahren von Dortmund. Also da gibt es nicht viele Künstler, die sagen: Mensch, ich komme zu ‚Immer wieder sonntags‘. Andere sagen ab, Semino Rossi kommt“, ließ er sich zu einer vielsagenden Bemerkung hinreißen.

Anna Carina Woitschacks Begründung für TV-Absage wirft Fragen auf

Auch den „Immer wieder sonntags“-Zuschauern ist die Pöbelei nicht entgangen. Auf Twitter finden sich zahlreiche Kommentare wie „Hahaha, Stefan mit fiesen Seitenhieb für Anna Carina Woitschack“, „Geiler Diss gegen die Ex-von Stefan – herrlich“ oder „Frau Ex-Mross wollte halt nicht. Hätte sie gewollt, hätte sie mit Rossi ja eine Mitfahrgelegenheit gehabt“

Eigentlich sollte Anna-Carina Woitschack am 23. Juli bei „Immer wieder sonntags“ auftreten. Doch sie sagte ihre Performance in der Show von Moderator und Noch-Ehemann Stefan Mross ab. Ihr Ex hatte dafür einen bissigen Kommentar übrig. © ARD; IMAGO / Eventpress

Der „Immer wieder sonntags“-Rückzieher von Anna Carina Woitschack löste bereits vor einigen Tagen eine Diskussion aus. Denn genau wie Semino Rossi war auch Ella Endlich (39) in der Lage, sowohl samstags als auch sonntags in einer TV-Show zu performen. So war sie am Samstagabend bei Giovanni Zarrella (45) zu sehen, wird aber auch als Gast des sonntäglichen „ZDF-Fernsehgarten“ gelistet. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags