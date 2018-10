Cathy Hummels klärt auf: Darum entschärfte Mats ihren prallen Ausschnitt 

Mats Hummels hat ein pikantes Detail bei einem Selfie seiner Frau abgeschnitten. Zensur? Willkür? Cathy Hummels hat jetzt den Grund dafür verraten.

Zwei Bilder - zwei unterschiedliche Ansichten: Die Aufregung um den Dirndl-Ausschnitt von Cathy Hummels (30) war groß. Während Cathy das Foto mit voller Sicht auf ihr pralles Dekollete auf ihrem Instagram-Account postete, zeigte Ehemann Mats Hummels (29) auf seinem Kanal nur einen Teil des gleichen Bildes, bzw. nur einen Teil ihres üppigen Ausschnitts. In derRTL-Sendung „Exclusiv“ nahm Cathy am Freitag nun Stellung zu den Zensurvorwürfen gegen ihren Mann. Und die Erklärung ist: ... total banal: Mats habe die Wahl gehabt, das Foto oben oder unten zu beschneiden, um es für seinen Kanal und seine Fans - die in der Regel wohl doch mehr Interesse an ihm hätten, als an ihr - passend zu gestalten. Hätte er das Foto am oberen Rand abgeschnitten, wäre ein Teil seines Kopfes der Zensur zum Opfer gefallen, am unteren Rand traf es eben Cathys Ausschnitt ...

München - Am Sonntag feierte der FC Bayern München auf dem Münchner Oktoberfest. Auch Mats Hummels war beim traditionellen Wiesn-Besuch zu Gast - an seiner Seite Ehefrau Cathy.

Beide veröffentlichten auf ihren Instagram-Profilen ein gemeinsames Selfie aus dem Käfer-Festzelt. Sie lächelt in die Kamera, er guckt dahinter etwas „gezwungen“, finden zumindest einige Follower. Das gleiche Foto, doch ein Detail fällt sofort auf. Bei Cathy Hummels‘ Post fallen die Augen auf ihr prall gefülltes Dekolleté. Bestimmt kein Zufall, dass sie auf dem Selfie auch ihren tiefen Ausschnitt abgelichtet hat. Ihr Foto kommentiert die 30-jährige Spielerfrau mit einem Herzchen.

Mats (29) postet genau das gleiche Selfie. „Wiesn mit @catherinyyy“ (Anm. d. Redaktion: catherinyyy ist Cathy Hummels Profilname), schreibt er dazu. Doch im Gegensatz zu seiner Frau schneidet der Fußballer den tiefen Ausschnitt seiner besseren Hälfte einfach ab, wie hier zu sehen ist:

Das fällt auch seinen Followern auf: “Hahaha, Hammer, du hast den Ausschnitt nicht gepostet wie sie auf ihrem Account“, schreibt ein User. Und auch in diesem Kommentar bleibt dieses Detail nicht unerwähnt: „Am besten finde ich, dass Sie den besseren Bildausschnitt gewählt haben! Gentleman.“ Auch bei den Fans von Cathy Hummels ist der kleine Unterschied Gesprächsthema: „Schau dir an, welchen Bildausschnitt er gepostet hat und welchen sie gepostet hat ;-)“, heißt es in einem Kommentar.

Doch viel mehr als der unterschiedliche Bildzuschnitt wird bei den Followern über das Dirndl von Cathy Hummels diskutiert. Anstatt eines Dirndls, hinter dem man auch nur im Ansatz noch so etwas wie Tradition hätte erkennen können, trug die Spielerfrau ein komplett weißes Dirndl.

Schon auf der Fahrt zur Theresienwiese hatte die Frau von Mats Hummels ihre Fans noch fix per Selfie darüber informiert, was sie zu dem Oktoberfest-Besuch tragen wird. Zu einem Bild, das sie auf Instagram hochlud, schrieb sie: „On my way - aber ein schnelles Auto-Selfie musste noch sein. Heutiges Detail zum weißen Dirndl: Schleifen. PS: Dirndl ist auch aus meiner Kollektion natürlich.“

Vor allem bei den traditionsbewussten Bayern kam die Kleiderwahl der 30-Jährigen nicht besonders gut an. „Ist mir ein Rätsel, (...) warum man jeglichen Respekt vor Heimat und Tracht verliert“, schrieb ein User unter das Foto. „Was ist die Botschaft? Natürlich nur Fasching. Als Freund des Alpenvorlandes kann man da nur mit dem Kopf schütteln.“ Das wurde von einem anderen User ebenfalls so empfunden. „Vollkommen unbayerisch“, befand der und versah seinen Kommentar noch mit einem „Pfäääh“.

Gerade erst hatte Cathy Hummels mit einem anderen Instagram-Posting für Aufsehen gesorgt. Auch in diesem Fall, stritten sich die Fans über ein Detail.

