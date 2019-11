Cathy Hummels zeigt sich wieder freizügig auf Instagram - und löscht das Foto

Cathy Hummels (31) zeigt sich erneut freizügig auf Instagram. Dieses Mal posiert sie vor einem Spiegel - mit roten Lippen und ohne Hose.

Influencerin Cathy Hummels zeigt sich erneut freizügig auf Instagram.

Dort postete sie ein Foto nur in ihrer Unterhose.

Kurz darauf war das Foto auf der Plattform nicht mehr zu finden.

Dortmund - Sie hat's schon wieder getan: Cathy Hummels zeigte sich erneut freizügig auf Instagram. Doch kurz nach der Veröffentlichung löschte sie das Bild schon wieder, wie RUHR24.de* berichtet.

Cathy Hummels zeigt sich auf Instagram nur in ihrer Unterhose

Wie ein Déjà-vu: Am Dienstag (26. November) zeigte sich Cathy Hummels leicht bekleidet auf der sozialen Plattform. Auf dem neuen Foto posiert sie vor einem Spiegel. Doch dabei fällt nicht der rote Pullover und ihre roten Lippen den Usern ins Auge, sondern ein anderes Detail: Sie trägt keine Hose.

Tatsächlich trägt sie untenrum nur eine kleine rosafarbene Unterhose der Luxusmarke Moschino. Aber das ist nicht das einzige Bild, das sie hochgeladen hat. Auf dem nächsten Foto lacht die Ehefrau von Mats Hummels (30) in die Kamera und trägt auch hier keine Hose. Dafür kann man ihre Unterwäsche sehen, denn sie steht vor einem Spiegel - so kann man ihre trainierte Kehrseite im Spiegel ziemlich gut begutachten.

Cathy Hummels löschte kurz darauf ihr freizügiges Foto

Dabei hat die 31-Jährige bewusst ihre Unterwäsche in Szene gesetzt. Das verrät die Bildunterschrift: "@instafriedi I finally wear my new favorite pants! Sie sagte mir, damit musst du ein Foto machen. Und ich so ok! Also wie immer bei Instagram: Spontan entstandene Schnappschüsse."

Wer jetzt auf Instagram nach dem Foto suchen möchte, erlebt jedoch eine Überraschung: Die Influencerin hat das Bild mittlerweile gelöscht. Wieso sie das Bild doch nicht in der Öffentlichkeit lassen wollte, ist allerdings nicht bekannt. Bisher hat sich Hummels nicht zu dem Thema geäußert.

Zweites freizügiges Foto von Cathy Hummels in einer Woche

Bereits kurz zuvor zeigte sich die 31-Jährige leicht bekleidet. Nur mit einem grau-rosafarbenen Schal posierte sie auf dem Balkon eines Hauses. Wer nicht genau hinguckt, könnte denken, dass sie gar keine Kleidung trägt. Dazu schrieb sie die Worte "Baby it's cold outside - Gott sei Dank hab ich meinen Schal um!"

Die Kommentare zu dem Foto sind zum Zeitpunkt des Postings noch positiv ausgefallen. Damals hieß es "Du bist sooo bezaubernd hübsch und dein strahlendes Lächeln" sowie "du bist wunderschön schlank". Mittlerweile haben sich die Kommentare jedoch geändert. Vor kurzem bekam Cathy Hummels sogar einen Shitstorm wegen ihres Flugverhaltens.

Influencerin Cathy Hummels steht für ihre leicht bekleideten Fotos in der Kritik

Viele Fragen sich, was genau der Sinn hinter dem Foto ist. "Wie kommt man auf die Idee, sich in einen oversize Schal zu schlingen und ein Foto davon auf dem Balkon zu machen? Also war das spontan oder der Gedanke, dass es cool aussehen könnte?"

Aber auch Kommentare wie "Muss denn die ganze Welt ihren Körper sehen? Um dann festzustellen, dass es kalt ist? Vielleicht denkt sie ja auch mal an ihr Kind? Und ob Mats das so toll finden tut, steht außer Frage, liken tut er ja nichts. Manche geposteten Sachen sind schon merkwürdig" werden laut. Immer wieder muss sie sich der Kritik der User stellen. Ob es auch auf ihrem neusten, nun nicht mehr verfügbaren, Foto zu einem Shitstorm kam, lässt sich nicht mehr feststellen.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks