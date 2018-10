Cathy Hummels zu Gast im „Frühstücksfernsehen“ - dort kündigt sie große Neuigkeit an

Cathy Hummels scheinen Jobs und Aufträge nur so zuzufliegen. Nach ihrer ersten Live-Moderation in Dresden, wird die Frau von Mats Hummels nun ihr neuestes Projekt im Fernsehen vorstellen.

Update vom 29. Oktober 2018: Kaum hat Spielerfrau Cathy Hummels bei der „Hope Gala“ in Dresden ihre erste Live-Moderation hinter sich gebracht, kündigt sie am Montag auf ihrem Instagram-Account schon wieder das nächste Projekt an.

Cathy Hummels beim „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1

Cathy Hummels scheint völlig rastlos zu sein. Die frischgebackene Mama eines Sohnes ist ganz schön beschäftigt und viel unterwegs. Wie kriegt die 30-Jährige Erziehung und Business bloß so herrlich entspannt unter einen Hut? Nach einer langen Gala-Nacht veröffentlichte die ehrgeizige Bayerin heute Mittag ein Foto, auf dem sie freudestrahlend in die Kamera grinst. Dazu schreibt sie: „Morgen geht‘s weiter für uns nach Berlin. Am Mittwoch bin ich im Frühstücksfernsehen und stelle euch mein neues Projekt vor. Freue mich wenn ihr einschaltet.“ Ihre Fans müssen sich also noch bis Dienstagfrüh gedulden.

Cathy Hummels posiert mit Herz für Instagram

Update vom 28. Oktober 2018Auf dem Bild posiert Cathy neben einem roten Herzballon. Erich Kästners Spruch ist darauf zu lesen: „Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es.“ Die 30-Jährige schreibt dazu: „Das hab ich noch in Dresden entdeckt und wollte es mit euch teilen. Stimmt.“

An diesem harmlosen Foto kann man doch eigentlich wirklich nichts auszusetzen haben? Doch. Während die meisten User den Spruch loben und Cathy Hummels Komplimente machen, stört sich eine Userin an etwas ganz anderem: Nämlich daran, dass die Moderatorin überhaupt auf dem Foto zu sehen ist: “Ich verstehe jetzt nicht wirklich, warum du unbedingt mit auf dem Foto sein musst. Es geht allein um den Spruch“, kommentiert sie.

Wahrscheinlich ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, nur positive Kommentare zu ernten - irgendwann findet immer jemand was, das man kritisieren kann.

Cathy Hummels postet Bild aus Dresden - ein Detail erhitzt die Gemüter

Update vom 27. Oktober 2018: Erst vor kurzem stand Cathy Hummels nach einem ihrer Instagram-Posts in den Schlagzeilen - Fans vermuteten, sie habe sich die Haare schneiden lassen. Nur zwei Tagen später sorgt das nächste Bild auf ihrem Account für heftige Diskussionen. Diesmal ist es ein anderes Detail, das die Gemüter erhitzt: nämlich ihre Hose.

Der auffällige Zebra-Look gefällt nicht jedem. So weit, so normal: Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Doch auf Instagram löst das Ganze einen echten Streit aus.

„So richtig Mühe gibst du dir mit deinen Outfits ja nicht gerade Schätzchen“, schreibt eine Userin - und erntet dafür sogleich heftige Kritik von Cathys Fans: „Hauptsache meckern. Ist doch ihr überlassen wie sie sich kleidet.“

Eine andere Userin fühlt sich in Cathys Namen sogar so angegriffen, dass sie richtig böse wird: „Kannst du deinen Face Account nicht einfach wieder löschen? Du bist ein sinnloser Mensch und reine Masse Verschwendung. Sowas wie dich braucht die Welt nicht“, schreibt sie in Richtung der Outfit-Kritikerin.

Cathy Hummels: Diskussion um Hose artet bei Instagram aus

Andere mischen sich in die Diskussion ein und zeigen sich schockiert über den rauen Ton der Diskussion. „Ich finde, dass Menschen nicht so miteinander umgehen sollten“, merkt eine Userin in Anbetracht der immer weiter ausartenden Diskussion unter dem Foto an.

Und auch weitere Kommentare verdeutlichen, dass sich die Meinungen über dieses Outfit der Moderatorin teilen: Von „Coole Hose“ über „Möchtest du als Zenaur gehen?“, ist alles dabei.

Über die heftigen Reaktionen einiger User kann man sich nur wundern. Es geht hier schließlich nur um eine Hose. Ein anderer User bringt es auf den Punkt: „Ich versteh‘ die ganze Aufregung nicht. Wenn mich etwas aufregt, les‘ ich einfach drüber.“

Cathy Hummels: Neues Bild im „Wischmop“-Outfit - doch die Fans achten auf etwas anderes

Update vom 26. Oktober 2018: Cathy Hummels ist eine sehr beschäftigte Frau mit vielen Projekten am Laufen. Sie hat vor kurzem ein Yoga-Buch veröffentlicht, wird am Samstag die HOPE-Gala in Dresden moderieren, und nebenbei ist sie auch Mutter des kleinen Ludwig. Klar, dass man nicht immer Zeit hat, sich schick anzuziehen.

In ihrem neuen Instagram-Bild, das im Aufzug auf dem Weg zum nächsten Termin entstanden ist, präsentiert sich die 30-Jährige in einem eher lässigen Look: Zu einem weißen Pulli kombiniert die Frau von Mats Hummels eine schwarze Leggingshose und weiße Turnschuhe. Doch dazu kommt noch die Krönung des Outfits: ein grauer Mantel mit Fransen.

Zu dem Bild schreibt die Moderatorin: „Hahaha - darf ich vorstellen: Frau Wischmop. Hier regnet es den ganzen Tag, ich hab sehr viel Arbeit, da ist es mir egal, wie ich nach draußen gehe.“

Doch mit den Reaktionen ihrer Follower hatte sie womöglich nicht gerechnet. Was Cathys Fans wirklich interessiert, sind ihre Haare. Denn sie trägt sie versteckt im Pulli, passend zum regnerischen Wetter. Es sieht fast so aus, als hätte Cathy sie kurz abschneiden lassen.

Die meisten User sind aber davon begeistert. „Die Haarlänge würde dir aber gut stehen“, schreibt eine Followein. Und ist dabei nicht allein: „Kürzere Haare wären auch sehr schön. Das wäre eine Überlegung wert“, kommentiert eine andere. Ob Cathy nach diesen Kommentaren über einen Look-Wechsel nachdenken wird?

Natürlich durften auch die Kommentare zum „Wischmop“-Mantel nicht fehlen. Einige vergleichen ihn mit einem Badezimmerteppich. Ein anderer Follower äußert eine sehr ehrliche Meinung: „Sorry aber du siehst aus wie ein Schaf.“

Cathy Hummels: Tabu-Thema löst Shitstorm aus

Update vom 23. Oktober 2018: Cathy Hummels (30) hat keine Scheu, sich im Internet ganz ohne Schminke zu zeigen. In einem aktuellen Post auf Instagram lässt die Frau von Mats Hummels ihre Fans sogar an ihrem Gefühlsleben teilhaben. Offen spricht die 30-Jährige diese Woche über ihr Stimmungstief. Kein Geheimnis macht die Mama von Ludwig aus dem Grund dafür und schreibt: „Kommt bei Frauen wohl einmal im Monat vor.“ Soll heißen: Cathy Hummels hat ihre Periode.

Mit dieser Info über ihren Zyklus können und wollen einige überhaupt nichts anfangen. Einige Fans sind regelrecht entsetzt. Das Thema scheint für sie ein absolutes Tabu zu sein. „Du hast jetzt nicht wirklich über deine Menstruation geredet? Gehts noch?“, schimpft ein Follower. Es sei ein „No-Go“ und unappetitlich. „Ich thematisiere ja auch nicht meinen Stuhlgang“, kritisiert ein anderer.

Allerdings stellen sich viele hinter Cathy Hummels und reagieren verständnislos auf diese negativen Anmerkungen. „Alle die hier einen negativen Kommentar ablassen sind noch nicht ganz im Jahr 2018 angekommen! Frauen müssen über die Periode offen sprechen (können)“, bringt es eine Userin auf den Punkt. Ihre offene Art mit dem Thema Menstruation umzugehen, verdiene einfach mehr Respekt. „Mach weiter so, ich finde, du machst das Super“, lobt eine Followerin.

Jedenfalls hat Cathy Hummels mit ihrem Post angebliche Baby-News im Hause Hummels erstmal jegliche Substanz entzogen. Das war wohl auch ihre Absicht, wie aus dem Nebensatz „es gibt da so hartnäckige Gerüchte“ herauszulesen ist. Dabei hat sie aktuell scheinbar ein ganz anderes, besonders haariges Problem, wie in dem Kommentar zum Foto zu lesen ist. Ihre frisch gewaschene Pracht sei nämlich, wie Cathy Hummels schreibt, kaum zu bändigen.

Cathy Hummels: Fans lästern über Selfie bei Instagram

Update vom 22. Oktober 2018:

Was Cathy Hummels (30) auf Instagram postet, sorgt bei ihren Followern für viel Applaus, aber auch für Kritik. Bei einem aktuellen Foto geht es in den Kommentaren allerdings richtig zur Sache. Einige Fans sind die vollen Lippen von Cathy Hummels suspekt. Sie vermuten, dass die Frau von Fußball-Profi Mats Hummels wohl einen Termin beim Schönheits-Doc hatte.

„Haare toll, aber dein Mund. Das ist nicht böse gemeint!“, schreibt ein kritischer Fans. Und weiter: „Ich verstehe nicht, warum ihr wirklich hübschen Frauen euch alle irgendwas machen lasst.“

Hat Cathy Hummels etwas an ihrem Mund machen lassen?

Die Reaktionen auf diese Bemerkung lassen nicht lange auf sich warten. Eine Bewunderin kontert sofort und verteidigt ihr Idol: „Aufgespritzt sähe es doch anders aus. Sie hat immer so Lippen, glaube nicht, dass da was unnatürlich ist.“

Nun geben einige Fans erst Recht ihre persönliche Meinung zum Besten. Das „Ob“ und „was“ wird intensiv diskutiert. Auch, wie schnell Frauen bei Schönheitsbehandlungen immer mehr wollen würden ohne das zu merken; Stichwort „Schlauchboot“ und das Cathy Hummels sowas überhaupt nicht nötig habe und es ja auch ihre Sache sei.

Einem Fan geht der rege Austausch um diese Lippen-Gerüchte wohl einfach zu weit. „Dumm nur, dass sie nichts gemacht hat und ihre Lippen einfach sind wie sie sind. Kommt ja auch auf Perspektive und Lippenstift an“. Ob diese Sätze andere verstummen lassen, wird sich zeigen. Cathy Hummels selbst, wollte sich mit diesem Selfie mit ihren Followern offenbar eher über ihre Frisur austauschen.

„Wenn dein Haar denkt, es sei jetzt selbstständig! Hahaha, ok, so ein schöner Herbst Tag“, kommentiert Cathy Hummels ihr Foto. Wer hätte da gedacht, dass ihr wilder Zopf eher zu einer netten Nebensache wird.

Fans finden Cathy Hummels Outfit „schrecklich“

Update vom 21. Oktober 2018:

Die Klamotten-Wahl von Cathy Hummels gefällt nicht immer jedem. Das machten Fans der jungen Mutter erneut deutlich, indem sie ihr aktuelles Bild auf Instagram teilweise äußerst kritisch kommentierten. Auf dem Foto ist sie in einem dunkelroten Pullover, einem ebenfalls dunkelroten langen Rock und weißen Sneaker zu sehen. Dazu schrieb sie: „Im Walde verweht oder Winde verweht, oder so ähnlich.“

Doch viele Fans sind alles andere als begeistert von dem Anblick: „Der Rock und die Schuhe dazu gehen mal gar nicht“, kommentierte eine Userin den Post auf Instagram. Und mit ihrer Kritik ist sie lange nicht die Einzige. Aussagen wie beispielsweise „Schöner Pulli, aber der Rest dazu ist für mich keine Quelle der Inspiration“ oder „Das Outfit finde ich schrecklich (der Pulli geht, aber der Rock sieht aus wie ein Sack und die Schuhe passen ja mal gar nicht dazu)“ sind unter anderem in den Kommentaren zu finden.

Cathy Hummels postet Foto - ihre Follower interessiert aber nur eine Sache

Update vom 17.Oktober 2018:

Ein Post auf Instagram bringt die Fans von Cathy Hummels richtig ins Grübeln. Aus dem Foto und dem Kommentar können sich viele keinen Reim machen. Zum einen ist es schon das Motiv: Auf dem Schnappschuss trägt Cathy Hummels dunkelgrünen Samt auf den Kopf. Doch was ist das Teil auf ihrem Haupt jetzt eigentlich genau? Eine stylische Mütze, Turban, Stirn- oder Haarband - könnte es wohl sein. Doch Fashionista Hummels lässt ihre Bewunderinnen und Bewunderer ratlos zurück. Ein Unding findet ein Fan: „Sorry, aber 100 Leute fragen nach dem Stirnband oder was auch immer und es kommt keine Antwort! Sowas nervt richtig.“

Was will Cathy Hummels sagen?

Aber es ist auch der Kommentar von Cathy Hummels zum Foto, der viel Platz für Spekulationen bietet.

„So ein unfassbar toller Tag - ich kann es wirklich nicht abwarten euch zu erzählen, was wir heute alles so getrieben haben. Ich bin unglaublich stolz auf das was wir da die letzten Monate geschaffen haben ... nicht mehr lange und ich darf die Bombe ENDLICH platzen lassen“, schreibt Cathy Hummels. Auf dem Foto strahlt sie mit einem 1000-Watt-Lächeln über das ganze Gesicht.

Da Cathy Hummels auf ihrem Instagram-Account gerne intime Einblicke in ihr Leben mit Mats und ihrem Söhnchen Ludwig gewährt, lassen diese Sätze bei einigen Fans sofort die Alarmglocken schrillen. „Bombe platzen lassen... Schwanger!?“, fragt ein User sofort interessiert. Ein Brüderchen oder ein Schwesterchen für den kleinen Ludwig soll ja angeblich in Planung sein. Ist es endlich soweit? Baby-News im Hause Hummels!?

Selbst die Hashtag #bestteam, #dankbar und #workingmama schließen eine Schwangerschaft ja wohl nicht aus. Vielleicht steckt hinter diesem Post jedoch eine ganz andere Botschaft. Könnte sein, dass die junge Mama gerade ein neues Projekt am Start hat. Um was es sich genau dabei dreht, wird sich zeigen.

„Ganz, ganz schlimm“: Cathy Hummels posiert im Englischen Garten - ihre Fans sind entsetzt

News vom 16.Oktober 2018:

München - Cathy Hummels hat es nicht leicht. Bei praktisch jedem ihrer Instagram-Posts gerät sie wegen eines Details in die Kritik. Die Frau von Bayern-Star Mats Hummels nutzte einen sonnigen Herbsttag für ein Shooting im Englischen Garten in München. Sie wählte ein recht dezentes Outfit - doch mit einem Teil davon gerät sie trotzdem in die Schusslinie. Diesmal hat es ihre Follower-Gemeinde auf ihre Schuhe abgesehen.

„Die hässlichsten Schuhe der Welt“

Einer der Kommentare unter dem Bild lautet: „Die hässlichsten Schuhe der Welt, aber Geschmäcker sind nunmal verschieden.“

Ein anderer User kommentiert: „Diese grauslichen Schuhe sehen immer aus als hätte man beim Reinschlüpfen in die Schuhe das Langhaarmeerschweinchen übersehen. Makabre Assoziation, ich weiß.“

„Eigentlich mag ich deine Klamotten immer gerne aber die Schuhe sind einfach mega scheußlich. Ganz ganz schlimm. Aber du siehst gut aus“, schreibt ein anderer User.

Eine andere Instagram-Nutzerin fühlt sich an Hausschuhe erinnert: „Mein Geschmack wär's auch nicht, erinnern irgendwie an Pantoffeln.“

Echtfell? Cathy Hummels bei Tierschützern in der Kritik

Nicht nur der Look der Schuhe sorgt für Diskussionen - sondern auch das Material. Einie Nutzer vermuten, dass Echtfell oder Echtleder für die Schuhe benutzt wurde, und daher Tiere für Hummels‘ Schuhe leiden mussten.

Ein User echauffiert sich: „Sind die Schuhe echtes Fell? Wenn ja bin ich echt enttäuscht. Die armen Tiere. Noch dazu bei dieser Jahreszeit und dem Wetter. Echt total unnötig. Kanns nicht oft genug sagen: Die armen Tiere! Hab Dir noch nie einen negativen Kommentar gepostet, aber das?“ „100 % Lammfellschläppchen“ ist der Kommentar eines anderen Users.

Ein Instagram-Nutzer vermutet: „Ich glaube Echtfell, schade, hat doch mal für PETA geworben, dachte sie wäre nicht so oberflächlich.“

„Gucci verwendet häufig Ayers-Schlangenleder (Seeschlange)“, kommentiert ein anderer User.

Nur wenigen gefällt der Look

Einige wenige User finden die Schuhe allerdings auch gut: „Die Schuhe sind ja Mega“, schreibt eine Userin, „Du hast meine Traumpuschen an“, eine andere.

